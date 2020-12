Rede de Notícias do Sindijori MG

Carmo do Cajuru recebe projeto

O município de Carmo do Cajuru vai participar de um projeto-piloto que propõe levar mais segurança no campo, prevenindo e coibindo ocorrências criminais. A iniciativa vai envolver uma parceria entre a Emater e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). No último dia 11, as duas instituições firmaram um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) que visa a conjugação de esforços e ações, para a promoção da segurança pública junto aos municípios mineiros, em especial na área rural. (Diário Tribuna- Teófilo Otoni)

Cefet-MG implantará laboratório

O Cefet-MG implantará, ainda neste ano, laboratórios maker para atender sete de seus campi. Os recursos vieram de aprovação em edital da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação. Pelo edital, a Instituição foi contemplada com R$ 323,9 mil em equipamentos para unidades do laboratório em Belo Horizonte (que atenderá aos campi Nova Suíça, Nova Gameleira, Gameleira e Contagem), em Divinópolis e em Varginha. Além disso, a Instituição investirá R$ 82,8 mil em recursos próprios para uma unidade em Leopoldina. (Gazeta de Varginha)

Valadares receberá exibição de filmes

Moradores de Governador Valadares terão acesso a um Cine Drive-In gratuito nos dias 4, 5 e 6 de dezembro. A iniciativa, da Vale, conta com uma grade de filmes diversificada, voltada especialmente para o público infantil e familiar. As vagas são limitadas. Serão duas sessões diárias: 18h e 20h30 no estacionamento do Supermercado Coelho Diniz. Os títulos disponíveis nessas sessões serão: Como treinar seu Dragão; Drácula: a História Nunca Contada; Gato de Botas; Questão de tempo; Trolls e Círculo de fogo: A Revolta. (Diário do Rio Doce- Governador Valadares)

LP passará a ter Ceps individuais

A área urbana de Lagoa da Prata conta com novos Códigos de Endereçamento Postal (Ceps). Até o momento, a cidade tinha apenas um Cep, mas com a mudança cada avenida, praça e rua passa a ter um cep individual. Nossa reportagem entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata, que informou que receberam um contato dos Correios há seis meses para que o executivo enviasse informações sobre logradouros e o mapa da cidade. A finalidade do Cep para a empresa seria para separar as correspondências, simplificando processos como os de triagem de distribuição. (Jornal Cidade MG- Lagoa da Prata)

Festa e Academia são bens imateriais

O prefeito Paulo Piau encaminhou na segunda-feira, 30, dois decretos para tornarem bens imateriais de Uberaba a Festa de Nossa Senhora do Rosário e a Academia de Letras do Triângulo Mineiro. Os documentos foram entregues pela chefe de Seção de Patrimônio Histórico e Cultural, da Fundação Cultural de Uberaba, Daniela Velludo e pelo chefe do Departamento de Recursos Humanos da FCU, Murilo César Tomaim. As solicitações de patrimônio imateriais já foram aprovadas pelo Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico de Uberaba (Conphau). e. (Jornal de Uberaba)

Orçamento de 2021 prevê aumento

A peça orçamentária do município de Ipatinga para 2021 prevê acréscimo de 3,5%. Isso significa um montante superior a R$1 bilhão no Projeto de Lei (PL 83/20) que estabelece o orçamento do município para o ano que vem. Em fase de estudos técnicos, antes que seja apreciado pelas Comissões Permanentes da Casa, o orçamento depende que a Lei de Diretriz Orçamentária (LDO) seja aprovada antes que comecem as discussões no Plenário. A LDO, que está em fase de estudo técnico de receitas, também passará por análise de despesas e estima aumento de investimentos na área da saúde na ordem de R$19 milhões. (Diário do Aço- Ipatinga)

Unidades passam a acompanhar casos

A partir do desta terça-feira, 1, o monitoramento dos casos Covid-19 em Manhuaçu será realizado pela Unidade de Saúde (ESF) de cada bairro. O trabalho, até então era realizado por uma Central (Call Center), montada no mês de março, para receber ligações sobre denúncias de desrespeito ao Decreto Municipal, quanto aos estabelecimentos e sobre pessoas que estivessem com sintomas de Coronavírus. A partir das informações, as equipes de Vigilância em Saúde entravam em ação para o atendimento. (Diário de Manhuaçu)