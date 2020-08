Rede de Notícias do Sindijori MG

CDL é o 4º no ranking digital

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Teófilo Otoni (CDL-TO) ocupou no mês de Julho de 2020 o 4º lugar no Ranking da Certificação Digital nacional. Os dados apontam o posicionamento de cada CDL do Brasil em relação a emissão de Certificado Digital e da rentabilidade, e, em todos os meses na divulgação do ranking nacional, a CDL de Teófilo Otoni sempre ocupa os primeiros lugares. O Certificado Digital é um documento eletrônico que comprova a identidade de pessoas físicas ou jurídicas e assegura as transações online de documentos que necessitam de assinaturas entre as empresas, fornecedores, clientes e parceiros. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Horários de ônibus são alterados

Os horários de ônibus, em Ipatinga, funcionam essa semana em outro formato para atender ao novo horário de funcionamento do comércio não essencial, que agora pode abrir as portas de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h. Essa permissão entrou em vigor no município a partir desta semana, após a publicação do Decreto nº 9.400, que prevê tais alterações. Os horários de ônibus em Ipatinga podem ser conferidos no site www.meubuse.com.br ou pelo aplicativo Meu Buse. (Diário do Aço – Ipatinga)

Hemominas convoca doadores

A Fundação Hemominas pede que doadores voluntários dos grupos O positivo e O negativo compareçam a suas unidades e ajudem a salvar vidas. Atualmente, os estoques desses tipos sanguíneos registram mais de 50% de queda em toda a rede. A normalização dos bancos é essencial para manter o número estratégico de bolsas de sangue para atender à demanda de pacientes. As unidades da Hemominas são ambientes seguros – estar saudável é uma condição básica para ser um doador. (Folha de Sabará).

Donos de bares comemoram inclusão

Após o anúncio do governador Romeu Zema (Novo) de que Valadares estará inclusa na Onda Amarela do programa Minas Consciente, proprietários de bares e restaurantes comemoraram. Desde 1 de agosto eles estavam com as portas fechadas, seguindo os protocolos. O governador Romeu Zema esteve em Governador Valadares na semana passada, quando fez a entrega de registros de imóveis e equipamentos hospitalares, incluindo novos respiradores, para a abertura de leitos de UTI que possam atender a região. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Tráfico animais silvestres

O Ministério Público de Minas Gerais realizou a prisão de 15 pessoas durante a segunda fase da operação “Libertas”, que atua no combate ao tráfico de animais silvestres na Zona da Mata, Região Metropolitana e Central do estado, Centro-Oeste, Sul de Minas Gerais e no estado do Rio de Janeiro. Não foram informadas as cidades onde ocorreram as prisões, mas 26 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Santa Luzia, Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Contagem, Sabará, Vespasiano, Juatuba, Paraopeba, Carandaí, Campo Belo, Perdigão, Viçosa, Rio de Janeiro e Itaguaí (RJ). Além das prisões, foram recuperados 142 pássaros, alguns com anilhas adulteradas. Também foram apreendidas gaiolas, alçapões, 25 celulares, três notebooks e um pendrive. (Jornal de Juatuba).

Coletivos em greve em Juiz de Fora

Com a deflagração de greve no transporte coletivo por tempo indeterminado, a desde ontem, os juiz-foranos devem enfrentar dificuldades para se locomover pela cidade. A expectativa, até a noite desta segunda (17), era de que 70% dos ônibus parassem de rodar. Motoristas e cobradores decidiram cruzar os braços após a realização de duas assembleias nesta segunda. A decisão foi oficializada no início da tarde, após reunião que resultou em confusão entre a categoria, realizada no Largo do Riachuelo. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora).

Chuva granizo no Sul

A madrugada da terça-feira, 18, foi de forte chuva de granizo em Andradas e outras cidades da região. Diversas ruas e propriedades rurais foram tomadas pelas pedras de gelo. As imagens de ruas, terrenos e fazendas tomadas pelo branco foram compartilhadas por vários moradores através das redes sociais. A camada de gelo chegou a ter vários centímetros de espessura em alguns locais. Algumas plantações e telhados sofreram danos na cidade, mas não há registro de feridos até o momento. Há registro de grande queda de granizo também em Ibitiúra de Minas, onde o a camada de gelo chegou a quase 30cm. (Folha Regional – Muzambinho).

Sindicato tenta barrar reajuste

Sindicalistas tentam barrar reajuste do plano de saúde do funcionalismo municipal de Uberaba. Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba, Carlos Humberto Costa, pede para a prefeitura não conceder o acréscimo no momento, a fim de não causar prejuízos à categoria. Este ano, já houve um reajuste do plano de saúde dos servidores. A Unimed solicitou índice de 18,6% referente ao exercício de 2019. A prefeitura concedeu um percentual de 6,45%, aplicado de forma fracionada em três parcelas. (Jornal da Manhã – Uberaba)