MOC será laboratório para pesquisa

A cidade de Montes Claros vai ser alvo de uma pesquisa internacional sobre o uso dos medicamentos “Lopinavir + Ritonavir” e “Hidroxicloroquina” no combate ao Covid-19. O professor e pesquisador norte-mineiro Gilmar Reis, que nasceu em Corinto e hoje atua na Universidade Federal de Minas Gerais, apresentou os estudos durante evento realizado no auditório da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)

Gás com preço estável em Poços

O Procon/Poços divulgou a pesquisa mensal de preços do botijão do gás de cozinha. Foram pesquisados 14 estabelecimentos em Poços. O preço do gás de cozinha permaneceu estável para a retirada no depósito e subiu 0,48% para a entrega, em relação à pesquisa realizada em 18 de junho. No comparativo com o junho do ano passado, o preço subiu tanto para a retirada no depósito, quanto para a entrega, respectivamente, 0,82% e 0,55%. (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)

Animais resgatados estão para doação

Durante a pandemia da Covid-19, o programa de Assistência aos Animais da Fundação Renova está oferecendo atendimento a distância para quem se interessar pela adoção de cães e gatos resgatados após o rompimento da barragem de Fundão. São dezenove cães e dois gatos, todos eles vermifugados, castrados e vacinados e que estão sob os cuidados do programa na Fazenda Asa Branca, no distrito de Camargos, em Mariana. Os animais para adoção estão em um catálogo disponível no site da Fundação Renova. (Portal da Cidade- Mariana)

Encontro Cultural tem edição virtual

O charmoso e aconchegante distrito de Milho Verde, no município de Serro, que integra o circuito da Estrada Real, é um dos destinos apreciados pelos turistas do Vale do Aço por suas riquezas naturais e também pelos eventos artísticos. O Encontro Cultural de Milho Verde é um deles. O evento, que ocorre anualmente durante as férias de julho, vai ter neste ano a sua primeira edição virtual, devido ao distanciamento social motivado pela pandemia. O Instituto Milho Verde, decidiu celebrar os 20 anos de Encontro Cultural de Milho Verde em uma edição exclusiva nas mídias sociais. (Diário do Aço- Ipatinga)

Professores municipais protestam

Professores da rede municipal de ensino de Uberlândia se reuniram na manhã de segunda-feira, 20, para manifestar contra as diretrizes do Município em relação às aulas remotas. A classe também apoiou os protestos dos servidores estaduais que estão sujeitos à reforma da previdência estadual e que também já realizaram alguns atos na cidade nos últimos dias. Os manifestantes utilizaram faixas e espalharam sacos pretos pelo local para representar as vítimas da Covid-19. (Diário de Uberlândia)

Projeto de aquoponia é implantado

Um projeto piloto da aquaponia, um sistema que une a produção de hortaliças e peixes, foi implantado em Bom Despacho. Segundo a Prefeitura, um grupo de 20 pessoas vão ser ensinadas a montar o sistema e a cultivar nele os peixes e hortaliças. O objetivo é que famílias e pequenos produtores que foram afetados pela crise causada pela pandemia do novo coronavírus possam aumentar a renda. Vão ser selecionadas 10 famílias no curso e elas vão repetir o processo construindo 10 unidades na Fazenda Moreiras. (Jornal Cidade MG- Lagoa da Prata)

Valadares conquista seu 1º castramóvel

A Prefeitura Municipal de Governador Valadares, por meio do Centro de Controle de Zoonoses, anunciou que a cidade vai ter seu próprio castramóvel, que vai fazer o trabalho voluntário de castração de cães e gatos na cidade. Segundo a secretária-adjunta de Saúde, Caroline Sangali, este é um grande avanço para a saúde pública de Valadares: “Será um grande auxílio no combate às zoonoses, porque diminui o número de animais nas ruas”, disse. (Diário do Rio Doce- Governador Valadares)

PM ganhará unidades de dispenser

Frente aos impactos do Covid-19, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Patos de Minas, juntamente com a Prefeitura Municipal e o Procon, se uniram para viabilizar a produção e distribuição de 80 unidades de dispenser semiautomático para álcool em gel de uso coletivo, que vão ser instalados em locais estratégicos com grande circulação de pessoas, dentre eles o terminal rodoviário e o centro da cidade. O projeto desenvolvido por alunos e servidores do Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM), consiste em dispositivos para esterilização das mãos que são acionados por um pedal. (Folha Patense- Patos de Minas)