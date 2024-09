COLUNA ABRINDO O JOGO

Regional: Agora é semifinal

No final de semana conhecemos os semifinalistas do Regional 2024. Não tem como dizer que Santa Bárbara e Esplanada são surpresas, né. Mas, a primeira fase apresentou uma superioridade maior do Tubarão que esperada por mim, mesmo sendo o principal candidato ao título teoricamente.

A dificuldade do Esplanada em confirmar o primeiro lugar em seu grupo pode ser encarado como uma surpresa. Aliás, até a última rodada, o Verdão correu risco de não ficar com a primeira posição do seu grupo. Mas, como diria os filósofos da bola, agora é outro campeonato.

Dos quatro times da semifinal, indiscutivelmente o 1° de Maio é quem tem o menor investimento. Mas, com muita garra e disposição, o Touro do Sal certamente fará jogo duro contra o Esplanada. Do outro lado, espera-se dois grandes jogos entre APEC X Santa Bárbara. Muita gente apostando que Santa Bárbara e Esplanada são favoritos para fazerem a final. Mas, quem disse que Associação de Piedade e 1° de Maio precisam concordar? Na minha humilde opinião, vamos ter jogos bons nos dois confrontos.

Fala para refletir

Depois da eliminação da sua equipe diante do grande rival no clássico em Piedade de Caratinga, o auxiliar técnico Éder, parabenizou seus jogadores, e principalmente o técnico Gilmar. O motivo? A Chapecoense encarou um adversário fortíssimo, muito em função da folha de investimento a cada rodada. Éder fez questão de comparar o valor gasto por cada time. Segundo ele, a Chapecoense “foi a vitoriosa”. Afinal, só na reta final pode contar com alguns poucos apoios. Enquanto algumas equipes tem custo de mais de R$ 6.000 a cada domingo, a Chape investiu no máximo R$ 1.300 por domingo. Segundo Éder, foi possível valorizando jogadores da região e principalmente de Piedade de Caratinga. Por isso, saiu de campo de cabeça erguida. A fala de Éder, é uma ótima oportunidade pra gente refletir, sobre os destinos do nosso futebol amador. O abraço que deu no técnico Gilmar ainda em campo com os olhos merejados, foi uma demonstração de quem saiu com o sentimento do dever cumprido. Me emocionei e tive a certeza que o futebol amador ainda tem salvação.

De olho nos candidatos

Faltando pouco mais de um mês para às eleições, muitos candidatos ao legislativo municipal se colocam como “Fulano do esporte, Beltrano do Esporte” etc … porém, a grande maioria depois se eleito, não se lembra dos compromissos com a causa. Por isso, é importante para o eleitor buscar informações de quem realmente “é do esporte” ou só tá mesmo tentando se aproveitar de uma causa que nunca defenderam de verdade.

Rogério Silva

@rogeiosilva89fm