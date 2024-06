COLUNA ABRINDO O JOGO

Iago é fera!

A capoeira para além de uma expressão da cultura brasileira, também é uma arte-marcial, que mistura esporte e a música, em que seus praticantes aprendem não somente a lutar/jogar capoeira, como também aprendem a tocar os instrumentos típicos. Originalmente desenvolvida por africanos e descendentes escravizados no Brasil, como um ato de liberdade e esperança. É uma arte, que envolve dança, música e movimentos ágeis e que hoje tem papel fundamental na continuidade da cultura afro-brasileira. Isto posto, sabia que Caratinga tem um campeão mineiro?

O jovem caratinguense Iago“ Cereazinho” dentre vários títulos que ostenta na carreira, é o atual campeão mineiro. Iago que faz parte do projeto Abadá Capoeira, terá em breve um desafio nacional. Nos dias 23 e 24 deste mês, estará em Goiás representando Caratinga na Taça Capoeira das Favelas. Competição que reunirá capoeiristas de todo Brasil. Mesmo com toda dedicação e talento, Iago luta muito para ter condições de praticar a modalidade e principalmente competir em alto nível. Para essa competição mesmo, está desenvolvendo algumas ações para poder custear a ida para Goiânia. Em sua rede social, tem algumas formas de colaborar com nosso campeão: @eu_ia0500

Projeto Espetacular

“Espetacular!” é apenas um dos muitos adjetivos que podemos sem exagero algum, atribuir ao projeto do Abadá Capoeira, tão bem comandado pelo mestre, professor Mestiço. Projetos e iniciativas como essa são ferramentas de transformação social de um poder incalculável. A importância do projeto, do professor Mestiço e da oportunidade na vida do Iago Cereazinho é pra vida toda. Trabalhos como esse deveria ser apoiado e inserido como política pública em planos de governo. Atletas como Iago e outros do projeto, precisam ser assistidos primeiramente por se tratar de cidadãos, segundo por terem demonstrado talentos em alto nível e representarem nossa cidade tão bem.

Ano eleitoral: É bom abrir o olho

Como tenho falado e escrito nessa coluna em diversas oportunidades, tem muita gente (pré-candidatos) se colocando como defensores e apoiadores do esporte. Fico muito à vontade pra falar exatamente por não ser pré-candidato a nada, embora seja profissional ligado ao esporte há 28 anos. E confesso, tem muitos se colocando como “do esporte” que começaram a falar sobre a pauta a alguns meses atrás. Outros, voltam a cada 4 anos, mas, durante esse intervalo, não apresentaram trabalho ou projeto algum de relevância. Portanto, é bom o eleitor abrir o olho.

