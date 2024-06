Não Tema, pois o Seu Valor é Muito Alto

Sou ou não sou alguém?

Quem ainda não se fez essa pergunta? E qual é nossa resposta – o que nos impede de falar do nosso inestimável valor?

Há momentos-chave em nossa vida quando essa pergunta sobre nosso valor pessoal se torna bem gritante.

Estou pensando na conversa que Jesus teve com seus discípulos. Aos poucos, o lado do perigo de seguir e andar com o Mestre tinha se mostrado – e a reação normal dos seguidores, dos discípulos, era um certo tipo de medo.

A palavra que Jesus dá é muito direta:

– MEUS AMIGOS, EU LHES DIGO: NÃO TEMAM OS QUE MATAM O CORPO, E DEPOIS DISSO, NADA MAIS PODEM FAZER.

EU LHES MOSTRAREI A QUEM VOCÊS DEVEM TEMER: TEMAM AQUELE QUE, DEPOIS DE MATAR, TEM O PODER PARA LANÇAR NO INFERNO; SIM, DIGO A ESSE VOCÊS DEVEM TEMER.

QUAL É O VALOR DE UM PASSARINHO? QUASE NADA. MAS, MESMO ASSIM, NENHUM DELES É ESQUECIDO POR DEUS.

VEJAM: ATÉ OS CABELOS DE SUA CABEÇA ESTÃO TODOS CONTADOS. NÃO TEMAM, POIS VOCÊS VALEM MAIS DO QUE MUITOS PASSARINHOS. (Lucas 12:4-7)

Pergunta de esclarecimento: Quem tem esse poder de nos lançar no inferno ? O nosso inimigo? Não. É só ele, o próprio Senhor e Criador e Juiz de todos. Por isso, como está escrito no Antigo Testamento, “o temor do Senhor é o princípio da sabedoria”. Quem não teme a Deus corre o grande risco de – um dia ou noite, aqui ou nos pós vida – se deparar com o julgamento justo do Senhor sobre todas as coisas.

Por outro lado, a ideia que Jesus traz em sua palavra acima é muito simples: Deus está sempre vigiando, de sobreaviso, e até mesmo a pessoa que parece ser pouco importante tem um valor incrível para ele: DEUS CUIDA DE VOCÊ, E DE CADA UM DE NÓS!

Agora, tem um detalhe: nosso MEDO atrapalha, e pode até atrair o perigo, o problema.

Por isso a palavra clara do Senhor é confiar, é descansar – mesmo se o seu “mundo” estiver todo virado, ao avesso – com tudo caindo das paredes – NÃO TEMA!

Os acontecimentos trágicos ao nosso redor certamente nos influenciam, e querem nos abalar na nossa confiança naquele que disse: NÃO TEMAM, POIS EIS QUE ESTOU COM VOCÊS ATÉ O ÚLTIMO DIA DESSE MUNDO DE MEU PAI.

Qual é o meu valor?

Quem está realmente preocupado com meu amanhã, meu futuro?

Se ele diz que até os nossos fios de cabelo estão gozando da proteção eterna do Altíssimo, ele aponta o dedo para você e para mim, para crermos e confiarmos nele.

Que no meio das dificuldades, decepções e traições, estejamos atentos para o que é o mais importante: O TEMER A DEUS…