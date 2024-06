NOTÍCIAS DO AGRO

CECAFÉ

O CECAFÉ – Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, divulgou no dia 11, terça-feira, que no último mês de maio foram embarcadas 4.396.973 sacas de 60 kg de café. Foram 3.163.927 sacas de café arábica (queda de 2,48 %, ou 80.538 sacas em relação a abril de 2024) e 868.270 sacas de café conilon (alta de 26,6 % ou 182.762 sacas em relação a abril de 2024), perfazendo 4.032.197 sacas de café verde embarcadas, que somadas a 362.298 sacas de solúvel e 2.478 sacas de torrado, totalizaram 4.396.973 sacas exportadas em maio último.

Recorde

Faltando apenas as exportações de junho para fecharmos nosso ano-safra 2023/2024 (julho de 2023 a junho de 2024), é praticamente certo que o recorde brasileiro de exportação de café em um ano-safra será batido agora em 2023/2024. “Nosso recorde atual, em 2020/2021, é de 45.675.230 sacas. Nestes onze meses do atual ano-safra, nossas exportações somam 43.706.730 sacas. Com as exportações deste mês de junho, deveremos ultrapassar nosso recorde de 2020/2021. Chama a atenção, que mesmo com os bons embarques brasileiros, os estoques mundiais continuem preocupantemente baixos. A participação dos cafés brasileiros no consumo mundial está crescendo. O consumo mundial continua em alta, e o mundo precisa agora de aproximadamente 180 milhões de sacas por ano para atender ao consumo global de café”, avalia o Escritório Carvalhaes, de Santos/SP.

ICE

Os contratos de café na ICE Futures US, em Nova Iorque, e na ICE Europe, em Londres, oscilaram bastante nesta semana. A liquidação sexta-feira (14), dos contratos de opção, e a aceleração da rolagem para setembro dos contratos com vencimento em julho, antes do “First notice day”, no próximo dia 21, tornam o mercado ainda mais nervoso e instável.

ICE II

Na ICE Futures US, os contratos de arábica para julho próximo, oscilaram sexta-feira (14) 440 pontos entre a máxima e a mínima, batendo na máxima do dia em US$ 2,2735 por libra peso. Fecharam a US$ 2,2415 por libra peso, em queda de 190 pontos. Na ICE Europe, em Londres, os contratos de robusta para julho bateram sexta-feira (14) em 4.227 dólares na máxima do dia e fecharam valendo US$ 4.115 por tonelada, em baixa de 106 dólares.

Estoques

Os estoques de cafés certificados na ICE Futures subiram sexta-feira (14) 6.964 sacas e estão agora em 815.031 sacas. Há um ano eram de 547.800 sacas, quando eram considerados criticamente baixos. Subiram neste período 267.231 sacas. Somaram alta de 15.993 sacas nesta semana e de 14.267 sacas na semana passada. No mês de maio subiram 125.013 sacas. No mês de abril cresceram 64.549 sacas e no mês de março somaram alta de 234.662 sacas. Subiram 103.777 sacas no mês de fevereiro. No mês de janeiro caíram 1.395 sacas.

Dólar e o mercado

Na sexta-feira (14), o dólar fechou a R$ 5,3820 em alta de 0,24 %. Na sexta-feira anterior (7) subiu 1,43 % e encerrou a semana a R$ 5,3250. Em reais por saca, os contratos para julho próximo em Nova Iorque fecharam nesta sexta-feira valendo R$ 1.595,79. Encerraram a sexta-feira passada a R$ 1.583,47. Portanto, em reais, os contratos de café em Nova Iorque subiram nesta semana.

O clima

Uma mudança mais significativa no tempo está prevista a partir do dia 20 de junho, quando uma frente fria deve enfraquecer o bloqueio atmosférico e deve avançar pela costa do Brasil aumentando a probabilidade para ocorrência de chuvas sobre áreas produtoras de Rondônia e entre o Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. Não estão previstas chuvas muito intensas e generalizadas, mas podem ocorrer episódios isolados e de fraca intensidade, que devem aumentar um pouco a umidade e devem amenizar o calor. Um novo declínio das temperaturas está previsto para a última semana de junho, especialmente por volta dos dias 24 e 25, mas não há previsão para extremos ou risco de geadas em áreas produtoras de café (CLIMATEMPO).

Embarques

Até dia 14 os embarques de junho estavam em 746.921 sacas de café arábica, 306.262 sacas de café conilon, mais 66.680 sacas de café solúvel, totalizando 1.119.863 sacas embarcadas, contra 1.510.321 sacas no mesmo dia de maio. Até o mesmo dia 14 os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em maio totalizavam 1504.527 sacas, contra 2.089.982 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 7, sexta-feira, até o fechamento do dia 14, caiu nos contratos para entrega em julho próximo 65 pontos ou US$ 0,86 (R$ 4,63) por saca. Em reais, as cotações para entrega em julho próximo na ICE, fecharam no dia 7 a R$ 1583,47 por saca, e sexta-feira, dia 14, a R$ 1595,79. Ainda na última, nos contratos para entrega em julho, a bolsa de Nova Iorque fechou em baixa de 190 pontos.