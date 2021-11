COLUNA ABRINDO O JOGO

Liliane falou sobre a paralisação

Reconhecidamente uma das mais competentes árbitras que já surgiram no futebol regional, Liliane Lopes esteve na cidade para apitar a decisão Caratinga x Esplanada máster no estádio Dr. Maninho. Aproveitei pra colocarmos o papo em dia e claro, falamos de arbitragem e o atual momento. Liliane concorda que todos, assim como ela precisam sim estar sempre estudando, se aprimorando em busca de melhores desempenhos. Porém, faz questão de ressaltar que é preciso cobrar melhores condições de trabalho e segurança. Na grande maioria das vezes o trio de arbitragem está sozinho e pressionado por todos os lados.

Radicada em Manhuaçu, onde tem uma empresa que presta os mesmos serviços da AG em Caratinga. Portanto, sabe perfeitamente o que está falando, principalmente em se tratando de licitações e prestação de serviços a prefeituras. Liliane já está na estrada a muitos anos, assim como todos os colegas, já sofreu ameaças e tentativas de agressão. Por isso, foi enfática em prestar solidariedade aos árbitros da cidade, e disse esperar que a paralização possa resultar em pelo menos uma chamada a reflexão de todos os envolvidos nessa paixão chamada futebol. O papo com minha amiga foi como sempre proveitoso e super agradável. Precisamos de outras resenhas dessa.

Caratinga: Parabéns pela iniciativa

Nosso futebol está aos poucos retomando as atividades normais, embora ainda é preciso ressaltar que a pandemia da COVID ainda não acabou. Entretanto, o futebol assim como as demais tem uma importância enorme na retomada da vida normal. Portanto, temos que aplaudir a iniciativa da diretoria do Esporte Clube Caratinga em promover o torneio máster. Uma competição que extrapolou o fator futebolístico. Ao reunir essa galera que passou dos quarenta anos, que tem muita história pra contar, meus amigos Edgar presidente do clube e Fabrício diretor de esportes, fez muito mais, reuniram histórias e amigos que marcaram época vestindo diversas camisas pesadas do nosso futebol. O torneio valorizou quem ajudou a construir o legado de alguns clubes e fez a alegria de muitos torcedores. Por tudo isso, parabéns ao clube pela iniciativa. Numa entrevista logo após a final, o diretor Fabrício se disse muito contente com a aceitação do torneio, com a presença do público e garantiu já estar planejando uma competição ainda maior com mais clubes para 2022. Estamos na torcida.

Galo campeão?

Matematicamente ainda não dá pra soltar o grito de campeão. Porém, faltando oito rodadas, já posso cravar Galo campeão. Não só pela vantagem na pontuação. Mas, principalmente pela consistência nas apresentações e o desempenho. Além disso, os adversários estão jogando menos que o time alvinegro. O Atlético merece ser campeão.

