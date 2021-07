COLUNA ABRINDO O JOGO

AABB CUP: Tubarão promete força máxima

Enquanto não se decide se teremos ou não o Campeonato Regional da LCD, a “boleirada” tá na expectativa para a AABB CUP, competição agendada para 15 de agosto que irá reunir quatro gigantes do nosso futebol. Um desses grandes clubes presentes no torneio será o Esporte Clube Santa Bárbara. O time azul e branco da cidade vizinha, é sem dúvida um grande orgulho para todos os santa-barbarenses. Campeão Regional por dois anos seguidos, 2006 e 2007, o Tubarão em qualquer competição é apontado entre os favoritos. Dono de uma torcida apaixonada e sempre presente no estádio Francisco Ferreira Maia, o time ficou por um bom tempo afastado das competições regionais. Mas, depois da reforma do estádio pela atual administração, e um grande apoio esportivo, o Tubarão voltou a jogar o Regional em 2019. Depois de uma bela campanha, o time chegou a decisão contra o São Judas, mas perdeu o título nos pênaltis. Nada que abale a história gloriosa do clube, e a paixão de sua enorme torcida. Para tentar o título da AABB CUP, o azul e branco está reforçado no banco com a contratação do técnico Dedel, exatamente o treinador do São Judas campeão do último certame da LCD. Além desse reforço, o elenco promete ser de alto nível para brigar pelo título. Afinal, embora seja um quadrangular, os adversários são pedreira. Dia 15 de agosto promete ser inesquecível para quem é apaixonado por futebol amador. AABB CUP vai sacudir a galera!

Neymar: O craque “porém”

Neymar pediu uma final de Copa América contra a Argentina. Foi atendido pelos deuses do futebol. Mas, o resultado final não foi bem como ele esperava. Os Hermanos venceram por 1 a 0 e voltaram a conquistar um título com a seleção principal depois de 27 anos. A quebra do jejum argentino, coincide com a primeira conquista de Messi por sua seleção. Aliás, eleito o melhor da competição com justiça. Mas, e Neymar, sai como da Copa América?

Antes da decisão, Neymar foi ás redes sociais questionar que muitos brasileiros disseram que iriam torcedor pela Argentina, claramente isso o incomodou. Antes de mais nada, cada um tem o direito de torcer pra quem quiser. Não será a opinião de Neymar que mudará isso. Posto isto, na minha humilde opinião, tecnicamente falando, Neymar é craque. Sem dúvida o mais talentoso de sua geração. Mas, seu comportamento, principalmente fora de campo, faz com que muitas pessoas ignorem todo seu talento e passem a olhar pra ele com outros olhos. Isso transformou Neymar no “craque porém”: Sempre que ouço torcedores falarem sobre ele, o que mais se ouve são frases como: Neymar joga muito. Porém, é mascarado pra caramba, Neymar é o melhor do Brasil, porém, é mimado. Neymar é diferenciado, porém, mal exemplo. Neymar com a bola faz a diferença, porém não joga para o time. Enfim, mesmo aqueles que admitem toda sua qualidade técnica, sempre tem “um porém” que acompanha o adjetivo. Claro que muito disso é realmente fruto de sua personalidade. Mas, também muito de como o brasileiro trata seus ídolos.

Rogério Silva

abrindoojogocaratinga@gmail.com