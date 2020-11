COLUNA ABRINDO O JOGO

Dragão profissional

Em fase de revisão e diagramação, nosso livro sobre o Esporte Clube Caratinga está quase pronto. Enquanto isso, é sempre bom recordar sobre as diversas fases do Dragão ao longo de seus 103 anos de história. Embora o período de mais títulos e mais recordações seja anterior aos anos 90, a fase profissional do Rubro Negro merece capítulo especial. Tempos de Estádio Dr. Maninho lotado, torcida empolgada e cidade em festa. Um período sem dúvida marcante na história do clube. Não tem como falar desse recorte histórico sem citar Jorge Mendes Magalhães (Mixidinho).

Sonhador, idealizador, arquiteto de toda a estrutura para a profissionalização do futebol do clube, Jorginho semeou e contaminou grande parte da diretoria do Esporte Clube Caratinga para realizar o sonho do time. Ao lado do presidente Paulinho da Bateria, Mexidinho foi colocado no cargo como homem forte do departamento de futebol. Com carta branca para atuar. Entretanto, avisado que não poderia sair dinheiro da sede social para o futebol. Magalhães aceitou o desafio e correu atrás de patrocínio, e ajuda de amigos para montagem do elenco. Por todo seu legado, recebeu o título de sócio benemérito do clube em 1997 quando deixou o cargo.

Assim, depois de 22 anos o EC Caratinga voltou a disputar o campeonato mineiro da segunda divisão. Na primeira fase, o rubro-negro realizou 10 jogos, obteve seis vitórias, um empate e perdeu uma partida. Marcou 21 gols e sofre 8. Classificou-se em primeiro lugar e foi para segunda fase (quadrangular), mas não foi bem sucedido, pois, em seis jogos, zero vitória, dois empates e quatro derrotas. Marcou quatro gols e sofreu sete. Essas e outras lembranças estarão no livro.

Mineiros: Galo e Coelho estão bem

O futebol mineiro segue bem representado por Atlético líder na série A e América vice líder na série B e classificado para semifinal na Copa do Brasil pela primeira vez na história. Quem anda destoando da turma só o Cruzeiro que ficou mais longe do sonho de retornar a elite em 2021.

O Galo teve dificuldades diante do Ceará. Pra começar escalar um time diante de todos os desfalques pela covid-19. Ainda assim, conseguiu um ponto que lhe garantiu o retorno a liderança. Entretanto, recuperar logo o grupo é importante porque o elenco tá curto.

O América realizou um grande feito no meio de semana ao eliminar o Internacional na Copa do Brasil. Depois bateu o Operário pela série B, Lisca tem conseguido fazer o time jogar de forma consistente, mesmo não tendo a mesma qualidade no grupo comparável a times da primeira divisão.

O Cruzeiro teve uma evolução visível sob o comando de Felipão. O torcedor chegou até mesmo a sonhar que poderia tirar a diferença de 11 pontos para o G4 e retornar a elite ano que vem. A distância para o G4 passou de 13 para 12 pontos. Contudo, a Raposa tem uma rodada a menos para tentar se aproximar do grupo dos quatro primeiros: Chapecoense (47 pontos), América (40), Sampaio Corrêa (37) e Juventude (37). As chances são de apenas 1% de subir. Portanto, é hora de planejar 2021 ainda na série B.

Rogério Silva

abrindoojogocaratinga@gmail.com

@rogeriosilva89fm