COLUNA ABRINDO O JOGO

Vem aí mais um Sindicomerciário

O já tradicional torneio de futsal promovido pelo Sindicomerciário (Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Caratinga), que conta com o trabalho da competente dupla de desportistas Hercules Maximiliano e Isaías Alvarenga, convidou esse colunista para se juntar ao time na organização. Na oportunidade, o jornalista fotográfico Adenilson Geraldo, trouxe a ideia para que a competição faça homenagem aos 25 anos do Diário de Caratinga. Assim, provavelmente teremos a competição mais disputada e vista das quatro edições promovidas até hoje. O torneio que nasceu dentro do sindicato, a cada ano tem reunido um número cada vez maior de equipes formadas exclusivamente por funcionários registrados em carteira, com exceção do goleiro. Ano passado 25 equipes disputaram a competição, pra esse ano, a expectativa é de mais times interessados. A coordenação confirmou reunião com os interessados para sexta-feira dia 21 às 19h na sede do Sindicato, rua Raul Soares 214, apartamento 201.

Mineiros: Tá fácil pra ninguém

Depois de seis rodadas, tem a Caldense de Poços de Caldas com 13 pontos. O Tombense segue com 11 pontos, mesma pontuação do Atlético. O Cruzeiro também soma 11 pontos na competição depois do empate com a Patrocinense. Aliás, a Raposa pode assumir a liderança caso vença o jogo adiado com o Tombense. Porém, a qualidade do jogo tem preocupado bastante. Mais para a disputa da série B que para o Mineiro. O empate no final de semana mostrou mais uma vez uma equipe com muita dificuldade em atacar mesmo adversários mais fracos. A chegada de Marcelo Moreno dá um certo alento ao torcedor que tem na memória bons momentos do atacante com a camisa azul.

A vida do Atlético também não está nada fácil. Depois da classificação apertada na Copa do Brasil, a derrota para a Caldense no final de semana levou o torcedor a loucura que vaiou o time. Alguns jogadores não estão sendo poupados pela galera, Franco di Santo e Zé Welison são os mais visados. Mas o torcedor também demonstrou insatisfação com o técnico Rafael Dudamel. Muito por conta da expectativa criada em torno dos estrangeiros. Porém, é preciso entender que o trabalho está apenas no começo e o elenco é inferior ao do ano passado. A Chegada de Diego Tardelli sem dúvida eleva o nível do elenco. Mas ainda é pouco pra sonhar com grandes conquistas.

“Oto Patamar”

A frase do atacante Bruno Henrique que viralizou nas redes sociais ao sair de campo num clássico contra o Vasco, pode soar como arrogância e prepotência. Porém, não tem como negar que o patamar do Flamengo atualmente no futebol brasileiro é bem acima da grande maioria. Nem estou dizendo isso por conta do primeiro título do ano da Super Copa do Brasil ao vencer o Athetico PR, por 3 a 0. Digo isso muito mais pela incompetência da maioria da concorrência. Não sei se o Rubro Negro irá repetir as conquistas em 2020. Porém, que é o grande favorito não tem como negar. Basta olhar para a qualidade do jogo.

Rogério Silva

abrindoojogocaratinga@gmail.com

www.diariodecaratinga.com.br