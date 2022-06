Coleta de material para exames sorológicos de dengue e outras arboviroses está suspensa em Caratinga

Prefeitura alega escassez de kits no mercado. Conforme o município, novo protocolo para diagnóstico está sendo realizado

CARATINGA- O DIÁRIO tem recebido questionamentos relacionados aos protocolos de atendimento e diagnóstico das doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti, sendo dengue, zika e chikungunya. A reportagem apurou que o exame de sorologia não estaria sendo realizado no município via Sistema Único de Saúde.

Em resposta à Reportagem, a Assessoria de Comunicação informou que a Secretaria de Estado de Saúde não envia testes ao município para diagnóstico de Arboviroses. Mas, que, no momento, a coleta de material para exames sorológicos para detecção de anticorpos IgM estão suspensas, não existindo previsão, por parte da Fundação Ezequiel Dias (Funed), para retomada dos exames sorológicos para diagnóstico de Dengue, Zika e Chikungunya, tendo em vista a “falta de kits no mercado”.

Questionada sobre a logística de realização do exame e onde o material colhido é analisado, a prefeitura disse que o Setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Caratinga realiza a coleta de material para exames laboratoriais de pacientes diagnosticados com suspeita de Arboviroses, sendo as amostras encaminhadas para análise na Fundação Ezequiel Dias.

Com a suspensão temporária de exames sorológicos, devido à escassez de kits, a Prefeitura afirma que a Funed estabeleceu novo protocolo para diagnóstico das arboviroses, tendo disponibilizado o exame RT-PCR Biologia Molecular para detecção do DNA Viral das Arboviroses. “Os pacientes admitidos com suspeita de Arboviroses nas Unidades de Saúde, após avaliação médica e notificação, deverão ser encaminhados ao Setor de Vigilância Epidemiológica para coleta de material para realização de exame RT-PCR Biologia Molecular para detecção do DNA Viral das Arboviroses. É importante destacar que independentemente do resultado de exames sorológicos e/ou RT-PCR Biologia Molecular, o paciente com suspeita de Arboviroses, após avaliação médica, será medicado conforme a sintomatologia e acompanhado pela Unidade de Saúde”.

A Secretaria de Saúde acrescenta que o período recomendado para a coleta de amostras para o diagnóstico direto de Arboviroses por biologia molecular é até o 5º (quinto) dia a partir do início dos sintomas. Casos suspeitos de febre amarela devem ser coletados até o 10º dia. “Diferentemente das amostras coletadas para sorologia, as amostras coletadas para biologia molecular devem ser congeladas após a coleta, em freezer -70°C ou em nitrogênio líquido, e mantidas congeladas até o recebimento no laboratório”.