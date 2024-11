Colégio Expoente recebe nova diretora

CARATINGA – Marilane Serafim Nogueira Fuly é a nova diretora do colégio Expoente. Embora seja carioca, a caminhada da diretora na educação começou no Rio Grande do Sul, onde esteve por dez anos e recentemente estava morando em Ipanema-MG, onde ainda é secretária de Educação. “No Rio eu já trabalhava dando cursos na área de cosmetologia (composições químicas e manipulação de produtos químicos), nessa área educacional, mais voltada para essa área química. E chegando ao Rio Grande do Sul, despertou o desejo pela área mesmo da pedagogia, atuando lá na Rede Ulbra (Universidade Luterana do Brasil). Lá a gente também teve muita parceria com as escolas municipais, desenvolvendo essa área, no caso, mais voluntária nas escolas municipais. Na Rede Ulbra, trabalhei como professora dos anos iniciais. E aí começou então essa paixão pela área pedagógica”, contou Marilane.

A diretora escolar destaca que no decorrer de sua caminhada se aperfeiçoou na área de gestão escolar. Tem experiência também na psicopedagogia e na psicologia na área educacional.

Marilane também já trabalhou como supervisora, orientadora educacional, além de auxiliar o esposo Wanderson Gonçalves Fuly no Sistema de Ensino Mackenzie no IPEL (Instituto Presbiteriano de Educação). “E quando nós fomos para a cidade de Ipanema, assim que nós chegamos lá fui convidada para trabalhar na rede municipal. Trabalhei na coordenação pedagógica, trabalhei também na área da supervisão, e logo em seguida fui convidada para ser secretária de Educação. E desde então eu tenho atuado nessa área da gestão educacional aqui em Minas Gerais. E para a glória de Deus desenvolvemos um trabalho de excelência, hoje a educação de Ipanema é uma educação reconhecida na região. Nós passamos ali por duas municipalizações, todas com muito êxito, tudo feito com muito amor, com muita tranquilidade, sempre pensando no outro, às vezes as pessoas se apavoram um pouquinho quando falam da municipalização, mas ali na nossa cidade foi muito tranquilo”.

COLÉGIO EXPOENTE

Marilane Fuly disse que recebeu o convite para ser diretora do Colégio Expoente em Caratinga como um novo desafio, e relatou estar empolgada com o trabalho a ser realizado. “O trabalho que vem sendo feito aqui é de excelência, mas acredito que com essa mudança na direção, a gente vai conseguir trazer novas propostas, novos olhares na área educacional aqui para a escola. Um dos motivos que me levou muito a aceitar o convite, é que a escola é muito comprometida com a educação de qualidade. O mantenedor tem buscado isso, ele explanou muito isso na nossa conversa, e quando eu vim conhecer a escola, algo que me encantou foi essa dinâmica de uma educação pautada numa ética cristã”.

PROPOSTAS

A nova diretora chega com algumas propostas de mudanças, entre elas migrar para o sistema de ensino Anglo, pensando na preparação dos alunos do ensino médio. “Vamos continuar também com o sistema bilíngue, trabalhado dentro do próprio sistema de ensino, que é algo que contribui muito com a aprendizagem do aluno, porque não foca somente nas provas regulares, mas também naquilo que vem de fora, do externo. Então o sistema do sistema Anglo vai complementar essa aprendizagem. Nós estamos aí também com uma proposta de revitalização dos livros literários da escola, que vai trazer temas mais contextuais, mais inovadores, que é o que os nossos adolescentes, os nossos pré-juvenis buscam também. Nós temos aí a implantação da robótica para o próximo ano, que provavelmente vai acontecer a partir do segundo semestre, porque exige um pouquinho mais de investimento e uma estrutura melhor na capacitação dos professores, mas é algo inovador também. Os alunos estão muito empolgados com essas novas propostas. E o espaço maker, que é um espaço diferenciado, onde a gente vai ‘linkar’ a parte pedagógica dos jogos à escola”, finalizou a diretora do Expoente.