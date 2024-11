Mãe de 2 filhos e grávida do terceiro é morta com golpes de tesoura em Betim

Companheiro da vítima está sendo procurado pela polícia

Uma mulher de 29 anos foi assassinada com tesouradas na noite dessa quinta-feira (27), no Bairro Bandeirinhas em Betim, na Grande BH. A vítima, identificada com Hozana Lopes da Silva, chegou a ser socorrida, mas teve morte constatada no local. A cunhada da vítima disse à polícia que ela tem dois filhos e estava grávida do terceiro.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima estava com cartão de crédito e uma nota de R$ 2 no bolso da calça. A perícia constatou diversas perfurações em seu corpo, principalmente no tórax, feitas por um objeto semelhante a tesoura.

Grávida

A identificação da mulher não foi realizada de forma oficial, pois não havia documento que comprovasse seus dados. Contudo, se apresentou no local a cunhada da vítima, e confirmou que Hozana e seu irmão tinham um longo relacionamento amoroso.

A cunhada de Hozana ainda afirmou que o casal morava há pouco tempo na região, que a mulher tinha dois filhos e estava grávida.

A polícia esteve na residência do casal e encontrou os filhos da mulher, que afirmaram que a mãe e o padrasto tinham saído de casa há algum tempo. O companheiro da vítima está sendo procurado. O corpo de Hozana foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.

Fonte: Itatiaia