PM apreende arma de fogo em Santa Rita de Minas

SANTA RITA DE MINAS- Na noite desse sábado(30), a Polícia Militar retirou de circulação um revólver calibre 22.

Durante a “Operação Bacamarte”, a corporação recebeu uma denúncia informando que um indivíduo estaria armado durante uma cavalgada na zona rural de Santa Rita de Minas.

Imediatamente, as equipes policiais se deslocaram até o local, no Córrego do Retiro, onde avistaram um homem de 46 anos com as características descritas na denúncia. Ele foi abordado e, durante a busca pessoal, foram encontrados um revólver calibre .22, onze munições e um estojo deflagrado.

O material foi apreendido, e o homem preso por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.