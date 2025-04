CMDDCA abre chamamento público para projetos que defendem os direitos da criança e do adolescente

MANHUAÇU – O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDDCA) está com inscrições abertas até o dia 7 de maio para dois editais que contemplam o Fundo da Infância e Adolescência de Manhuaçu. As oportunidades visam apoiar projetos que atuem na defesa e promoção dos direitos de crianças e adolescentes na cidade.

O primeiro edital busca selecionar projetos voltados para a infância e adolescência, com foco em organizações não governamentais (ONGs) e governamentais sem fins lucrativos que atuem em Manhuaçu. Serão destinados R$ 300 mil, divididos entre seis projetos selecionados.

Já o segundo edital visa selecionar entidades e projetos que atuarão na captação de recursos junto aos contribuintes. Esses poderão indicar o projeto que receberá a destinação dos recursos, entre aqueles já aprovados pelo CMDDCA.

As inscrições para ambos os editais estão sendo realizadas na sede da Secretaria Municipal, localizada na Rua Monsenhor Gonzalez, nº 498, no Centro de Manhuaçu. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 13h às 16h.

Os editais completos, com todas as informações detalhadas, estão disponíveis no Diário Oficial nº 3028, de 7 de abril de 2025, e podem ser acessados no site oficial da Prefeitura de Manhuaçu: manhuacu.mg.gov.br/diario-eletronico.

