50% dos clientes da Energisa utilizam o PIX para pagamento da conta de energia

DA REDAÇÃO – Imagine poder pagar sua conta de luz sem sair de casa, enfrentar filas ou esperar dias para a compensação. Para os clientes da Energisa Minas Rio, essa comodidade já é uma realidade desde 2021. Com a inclusão do QR Code PIX nas faturas, os consumidores podem realizar pagamentos de maneira prática e eficiente, utilizando apenas aplicativos de celular. Mais de cinco milhões de contas de energia da distribuidora já foram pagas por essa modalidade, demonstrando a adesão dos clientes a essa tecnologia.

Atualmente, metade das contas na Energisa são quitadas via PIX. Além dessa opção, a Energisa Minas Rio tem investido em plataformas digitais para simplificar a rotina dos clientes. Cerca de 90% dos atendimentos são realizados através do WhatsApp (Gisa), Agência Virtual, Energisa ON e totens de autoatendimento. Em 2024, mais de 2 milhões de atendimentos foram relacionados à emissão da segunda via da fatura de energia, demonstrando a crescente preferência dos consumidores por soluções ágeis e práticas.

“Esses serviços estão disponíveis de forma rápida e fácil, sem a necessidade de sair de casa. O cliente da Energisa tem a agência na palma de sua mão, com atendimento ágil e seguro, 24 horas por dia, sete dias por semana”, destaca Ana Maria de Almeida Jorge, coordenadora de atendimento.

Como pagar pelo PIX

O pagamento pelo sistema é fácil. Existem duas opções:

– Basta abrir o app do seu banco ou carteira digital, escolher a opção PIX, apontar a câmera do celular para o QR Code impresso na conta de luz, conferir os dados e pronto; ou

– Utilizar a opção ‘PIX Copia e Cola’. Com ela você cola o código relacionado ao QR Code, quando está usando o seu celular e não pode usar a câmera para fazer a leitura do QR Code. Essa opção também pode ser usada no internet banking.

Em caso de dúvidas, acesse os canais digitais da Energisa:

📱 Energisa On: Aplicativo para celular

🌐 Site:

www.energisa.com.br

💬 Gisa:

https://gisa.energisa.com.br/

📞 Call Center: 0800 032 0196