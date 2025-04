Conexão Minas-Saúde Regional é realizado em Manhuaçu

MANHUAÇU – A Superintendência Regional de Saúde de Manhuaçu, realizou nesta terça-feira (8), o encontro “Conexão Minas-Saúde Regional”, com a participação dos 34 municípios que integram a SRS/Manhuaçu. Prefeitos e secretários de Saúde, juntamente com representantes da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, Superintendência Regional de Manhuaçu e COSEMS/MG. Durante o evento, diversas palestras foram realizadas, com temas variados. O encontro, que aconteceu no Anfiteatro da Câmara de Vereadores, contou com a presença do coordenador regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde da Macrorregião Sanitária Leste, o promotor de justiça Reinaldo Pinto Lara. Juntos puderam discutir os avanços na saúde, a estrutura oferecida pelo Estado, tecnologia empregada para o combate as arboviroses e, ainda o que pode ser feito, a fim de proporcionar saúde e bem-estar à população. O evento Conexão Minas-Saúde Regional também visa fortalecer a gestão regional da saúde, promovendo a integração e a cooperação entre os municípios e as instituições de saúde.

Além disso, a iniciativa busca consolidar um espaço de diálogo e colaboração entre as autoridades e os profissionais da saúde da região, estratégias que possam otimizar a implementação e o fortalecimento de políticas públicas na região, visando um atendimento de saúde mais eficiente, acessível e de qualidade para toda a população.

O superintendente regional de Saúde de Manhuaçu, Victor Carvalho Vieira destacou em sua palestra, os esforços realizados para atender a demanda de cada município, com disponibilização de toda a estrutura organizacional da Secretaria Estadual de Saúde, Superintendência Regional e Unidade de Referência Secundária (URS). Segundo ele, o encontro com os municípios serviu para fortalecer as ações, alinhar as demandas e trabalhar com afinco todos os projetos, para que a saúde seja cada dia melhor na região e no Estado. “Hoje temos uma certeza. Percebemos a presença do Governo em todos os municípios, realizando investimentos na frota, em equipamentos avançados no combate as arboviroses e empregando tecnologia em prol da coletividade”, disse Victor Carvalho.

O promotor de Justiça, Reinaldo Pinto Lara ressaltou em seu discurso, a importância dos Conselhos Municipais de Saúde no fortalecimento das políticas públicas, ações que determinam o que deve ser feito e o melhor caminho a ser seguido, para um atendimento voltado à coletividade.

Eduardo Satil\Rádio Caparaó