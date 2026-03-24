PROCON Caratinga monitora preços de combustíveis

CARATINGA- O PROCON Municipal de Caratinga, vinculado à Secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, realizou nesta segunda-feira (23) uma ação de monitoramento dos preços dos combustíveis nos postos do município. Ao todo, 15 estabelecimentos foram visitados.

A iniciativa tem como objetivo acompanhar a variação dos valores praticados, promovendo maior transparência nas relações de consumo e garantindo a proteção dos consumidores, conforme diretrizes da Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON).

Durante as visitas, as equipes solicitaram informações sobre os preços cobrados, além de outros dados necessários ao levantamento, e verificaram o cumprimento das normas vigentes.

De acordo com o PROCON, a ação integra o trabalho contínuo de fiscalização desenvolvido no município, com foco na defesa dos direitos do consumidor e na prevenção de práticas abusivas.

A Prefeitura de Caratinga reforça que iniciativas como essa são fundamentais para assegurar o equilíbrio nas relações comerciais e orientar a população quanto aos seus direitos.

O PROCON não se pronunciou sobre o resultado da ação ou se foram identificadas irregularidades.