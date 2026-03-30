Caratinga terá colégio Tiradentes

O governador de Minas Gerais, Mateus Simões, anunciou neste domingo (29), em Ipatinga, a criação de dois novos Colégios Tiradentes para a região do Vale do Aço, com unidades previstas para os municípios de Coronel Fabriciano e Caratinga.

O anúncio foi feito durante a agenda oficial em que Ipatinga se tornou, temporariamente, a capital simbólica do estado, com a transferência administrativa do governo mineiro para o município. Segundo Simões, os detalhes sobre as escolas, como a definição das unidades que receberão o modelo, serão divulgados nos próximos dias, em conjunto com os prefeitos das cidades contempladas.

De acordo com o governador, a implantação dos colégios faz parte de um conjunto de ações voltadas para a educação na região, que também inclui reformas e construções de escolas em andamento no Vale do Aço.

Durante a visita, Simões destacou ainda outros investimentos previstos para a região, como a assinatura do contrato para modelagem de uma nova rodoviária em Ipatinga, além da liberação de R$ 5 milhões para o projeto do contorno viário de Timóteo e R$ 4 milhões para o plano de mobilidade metropolitana.

Na área da saúde, o governador informou que cumpriria agendas em cidades vizinhas, incluindo a inauguração de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em Belo Oriente e novos postos de atendimento em Santana do Paraíso, além de ações em andamento em Coronel Fabriciano.

Simões também abordou a importância do interior no desenvolvimento do estado, destacando que Minas Gerais possui uma característica diferente da maioria dos estados brasileiros, com maior peso populacional e econômico fora da região metropolitana da capital.

O prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, afirmou que a presença do governo estadual na cidade reforça o reconhecimento da importância do Vale do Aço e destacou a relevância dos investimentos anunciados, incluindo o projeto da nova rodoviária, considerado uma demanda antiga da população