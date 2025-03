Christiane Pelajo faz revelação sobre acidente e morte de Marília Mendonça

Marília Mendonça morreu aos 26 anos, em novembro de 2021. Ela estava em um avião bimotor que caiu no interior de Minas Gerais, com outras quatro pessoas

Christiane Pelajo recordou em recente entrevista ao ‘Inteligência Ltda.’, apresentado por Rogério Vilela, o momento em que noticiou a morte de Marília Mendonça. Um fato extremamente surpreendente, e não revelado, antes era que a jornalista não sabia quem era a cantora sertaneja.

“Meu jornal era das quatro até as seis. Quatro e quinze, meu editor-chefe fala no meu ponto: ‘Estão dizendo que a Marília Mendonça morreu’. Vou falar uma coisa, não me julguem, por favor, mas eu não sabia quem ela era”, assumiu, acrescentando:

“Um absurdo eu não saber, mas muita gente também não sabia, porque não é um estilo de música que escuto. Estou sendo honesta, mas ela tinha um trabalho incrível com mulheres e me pergunto: ‘Como eu não sabia disso antes?’”.

A jornalista comentou ainda sobre os desencontros de informações lançadas pela própria assessoria de imprensa.

“Eu fiquei das quatro e vinte até as seis horas narrando a mesma imagem, que era o avião caindo dentro da cachoeira. A primeira informação que a assessora de imprensa dela deu, até hoje não consegui entender, foi de que ela já tinha sido tirada do avião”, pontuou, relembrando o exato momento em que a morte da eterna rainha da sofrência foi confirmada:

“Improvisando, vi que um corpo estava sendo tirado de dentro da aeronave com aquele alumínio, mas a roupa dela vazou. “Eu estava em off, narrando a cena do avião, olhei a imagem e fiz assim [expressão de choque]. Aí, meu editor disse: ‘Fala’. Então, eu falei: ‘Não temos informações oficiais, não dá para garantir que é o corpo da cantora Marília Mendonça, mas tudo indica que sim, porque ela entrou no avião com essa roupa. Se não for ela, faço essa correção ao vivo. Estamos apurando juntos’”.

