Cettatic Sports AABB irá disputar o campeonato estadual de futsal

CARATINGA – Oficialmente federado, o clube AABB Caratinga inicia sua meta de crescimento no esporte especializado, projeto Cettatic, na modalidade futsal agora toma uma responsabilidade grande. Neste sábado (26) haverá em Belo Horizonte, a reunião extraordinária para definição das sedes e confrontos do campeonato mineiro do interior.

A tendência é que já no mês de maio inicie se o certame, e a equipe caratinguense vem se reunindo para treinamento com objetivo de classificação para o estadual. Ainda no calendário do projeto, estão mais competições: em Ouro Preto, regional da Liga Caratinguense de Despostos e uma competição interestadual na cidade de Teixeira de Freitas Bahia. “Essa mesma equipe estará também nas competições de futebol, assim, também realizando a transição e adaptação do futsal para o futebol”, informa a direção.

“Aqui em nome de todos os atletas, deixamos alguns agradecimentos especiais, como para o professor Robson Cirilo, a secretária de Educação Cristiane Kiki e o presidente do clube AABB Caratinga Renarly Augusto. Em breve anunciaremos alguns apoiadores e patrocinadores que estão abraçando nosso projeto”, concluiu a direção.