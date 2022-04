CESEC: Oportunidade para concluir os estudos

CARATINGA- Para quem deseja concluir os seus estudos de forma rápida e dinâmica, pois não teve a oportunidade de concluir esta etapa no tempo certo, o Centro Estadual de Educação Continuada Professor Celso Simões Caldeira (CESEC) de Caratinga se mostra como uma oportunidade.

A unidade está funcionando anexo à Escola Estadual Dom Carloto, no Bairro Esplanada (acesso pela Travessa Sinfrônio Miranda).

A escola oferece o Ensino Fundamental e o Ensino Médio e as matrículas são realizadas durante todo o ano letivo, conforme explica a diretora Rosária Borges do Nascimento. “Quando a pessoa chega aqui após fazer sua matrícula em uma disciplina, ela vai para o professor, que tem um horário. Então, o aluno vem sempre no horário que o seu professor está aqui. É diferente da escola regular, porque na escola regular ele faz por série e faz todas as disciplinas, aqui ele conclui por disciplina. Por exemplo, está fazendo Ensino Fundamental, ele escolhe a disciplina de História, ele faz todos os módulos dela e quando conclui essa disciplina passa para outra”.

Na escola, o professor passa o material, que é gratuito e um trabalho. “O aluno vai para casa, se tiver dúvidas, vem aqui no horário do professor e tira sua dúvida. Se não tiver dúvida, vem no horário do professor e já faz a prova do módulo”.

Podem se matricular pessoas com idade acima de 15 anos que pretendem concluir o Ensino Fundamental e acima de 18 anos, para quem deseja finalizar o Ensino Médio. “Não tem problema se tem 50. 60, 70, pode se matricular. Já tivemos aluno aqui de quase 80 anos que concluiu e ficou muito satisfeito”.

Rosária enfatiza que o CESEC tem um alcance social muito grande, pois garante o acesso aos estudos a pessoas que que estavam fora da escola por diversos motivos. “Aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar na época correta, na sua adolescência, elas podem recuperar isso aqui e já tivemos diversos alunos que após concluírem o Ensino Médio no CESEC se tornaram grandes nomes aqui, temos advogados, professores que concluíram após a idade correta conosco. A proposta é atender estes alunos que não tiveram oportunidade, o que fazemos com muito carinho, a escola é muito humana. É muito próximo o professor, o administrativo e a direção com o aluno”.

A flexibilidade de horário e conclusão de estudos, de acordo com a disponibilidade, têm provocado uma grande demanda na instituição. “Normalmente no final do ano recebemos muitos jovens que já passaram no vestibular, mas, às vezes ficaram no Ensino Médio de uma matéria, passaram em grandes cursos, mas, não poderiam entrar nessa faculdade se não tivessem, então, eles vêm para o Cesec concluir mais rápido, o que pode ser feito com um mês ou 20 dias, depende do esforço do aluno”.

O CESEC é uma escola da rede estadual de Minas Gerais. Muita gente acha que tem que pagar e não tem. É totalmente gratuito. Não existe cobrança de material também. E é totalmente reconhecido pelo MEC (Ministério da Educação), você não terá problema algum em entrar em faculdade nenhuma se concluir seus estudos pelo CESEC”.

BOX:

BANCA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO

Ensino Fundamental- A partir de 15 anos (acompanhado do responsável)

Ensino Médio- A partir de 18 anos

Documentos para inscrição

Identidade (original e xerox)

CPF (original e xerox)

Conta de energia (xerox)

Horário de atendimento: 13h às 18h30

Horário de provas da Banca Permanente de Avaliação

Segunda- 18h

Terça-feira- 13h

Quarta-feira- 18h

Quinta-feira- 13h

Agendar com um dia de antecedência pelo telefone 3321-6474.