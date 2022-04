Unidade V e outros estabelecimentos de Saúde alteram horário de funcionamento

Intervalo das 11h às 13h será destinado para o almoço dos servidores e não terá atendimento ao público

CARATINGA- Algumas repartições públicas vinculadas à Secretaria de Saúde tiveram o horário de funcionamento alterado. Elas funcionavam, ininterruptamente, inclusive no horário de almoço. Com a mudança, no intervalo das 11h às 13h não haverá atendimento ao público.

A medida é válida para a Policlínica Municipal, Farmácia Municipal, Unidade V, CAPS II, CAPSI e CAPS AD, Centro de Especialidades Odontológico-CEO, Serviço de Atendimento Especializado– SAE e Central de Marcação/TFD/Transporte, com expediente de 7h ás 17h. O intervalo das 11h às 13h será destinado para o almoço dos servidores.