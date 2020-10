Casu – Hospital Irmã Denise inaugura o primeiro Centro de Dor do leste de Minas Gerais

CARATINGA – O Centro de Dor do Casu – Hospital Irmã Denise está em funcionamento com especialistas, tecnologia e infraestrutura necessária para oferecer os melhores tratamentos para alívio de dores crônicas, agudas e oncológicas. Muito além de um sintoma, a dor é um problema complexo, e muitas vezes incapacitante e requer conhecimento especializado para sua correta avaliação, diagnóstico e tratamento. O Centro de Dor é um serviço de referência do Casu, que tem como objetivo proporcionar o alívio e tratamento de dores crônicas e agudas. O centro foi credenciado pela Sociedade Brasileira de Estudo da Dor (SBED) e conta com atendimento 24h com especialistas em Medicina da Dor de plantão.

De acordo com o médico Felipe Duarte Augusto, especialista em Medicina da Dor e coordenador do Centro de Dor, não pode ser considerado normal conviver com a dor. “O Centro de Dor foi criado para poder orientar, explicar ao paciente para que ele entenda a dor dele e realize o tratamento da forma mais adequada. O Centro de Dor é para todos, todos os pacientes que sofrem com dor. Sentir dor por tempo prolongado não é normal e pode prejudicar muito a vida da pessoa. A partir do momento que a pessoa perde a independência, a esperança, a motivação, tudo isso pode ser afetado por um quadro doloroso, especialmente se for um quadro crônico, ela deixa de ser feliz. Hoje, a medicina avançou muito dentro da Especialidade Dor, com técnicas minimamente invasivas, técnicas tão modernas como as da neuromodulação, e todas as outras que estão disponíveis no Casu”.

O serviço, que já está funcionamento, oferece plantão 24h com especialistas para pronto atendimento, que é um grande diferencial segundo o coordenador do Centro de Dor. “O Casu oferece através do Centro de Dor o plantão 24h, sabemos que pacientes com quadros crônicos têm eventualmente episódios de dores mais intensas, e de fato, o paciente não pode utilizar qualquer medicação. Tem alguns perfis que são mais específicos para certos tipos de medicamento, e ter um médico que tenha a habilidade de conseguir discernir melhor, escutar e entender faz toda a diferença no atendimento. Visto isso, a gente criou um plantão 24h para essa especialidade para atender aquele paciente que sofre com um quadro doloroso a qualquer momento”.

Além disso, o Casu é o pioneiro na região em oferecer o serviço especializado em medicina da dor. Por se tratar de uma especialidade pouco conhecida, e ainda com um número reduzido de profissionais atuantes, o especialista destaca a importância desse serviço para Caratinga e região. “Aproximadamente em 2012, o Conselho Federal de medicina colocou a dor como uma Especialidade Médica, então existem médicos que estudam, se formam e se preparam para tratar da melhor maneira a dor. Hoje, nós temos aqui no Casu – Hospital Irmã Denise médicos especialistas em dor e estamos inclusive, o que é um grande diferencial, formando novos especialistas em dor. Centro especializado em dor ainda é muito difícil de ser encontrado. Os pacientes que têm dores complexas e dores crônicas eles precisam se deslocar para a capital e regiões mais distantes. E o Centro de Dor do Casu representa muito para Caratinga e região, pois oferece um serviço que só é encontrado em grandes centros. Nós estamos cadastrados pela Sociedade Brasileira de Estudos da Dor (SBED) e isso nos coloca como referência”.

Os tratamentos oferecidos no Centro de Dor incluem desde tratamentos conservadores e minimamente invasivos até procedimentos de alta complexidade e dentre os principais tratamentos oferecidos no hospital estão:

Bloqueios e infiltrações diagnósticas guiadas por fluoroscopia e ultrassom;

Bloqueios e infiltrações terapêuticas guiadas por fluoroscopia e ultrassom;

Rizotomias químicas e por radiofrequência pulsada e contínua;

Tratamento de Dor Oncológica;

Implante de neuroestimulador medular;

Implante de bomba de infusão de fármacos intratecal.

“Ter dor é uma condição específica e precisa naturalmente de um profissional específico para este atendimento. A Medicina da Dor é uma especialidade médica, e o Casu oferece a todos os pacientes que buscam o tratamento e alívio da dor este atendimento especializado”, finaliza o médico Felipe.

O serviço está com agenda disponível para agendamentos e com plantão 24h para clientes Casu Família, particular e para os convênios: Copass saúde, Cemig, Polícia Militar, Vtallis São Geraldo, Sulamerica e Ipsemg. Para informações e agendamentos o contato é pelo WhatsApp (33) 99850-6643.