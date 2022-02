Casal de traficantes preso em São Paulo após investigação da delegacia de Ipanema

DA REDAÇÃO – Nessa semana foi preso no estado de São Paulo um casal de traficantes que faziam grandes remessas de drogas para a cidade de Ipanema e região vizinha. Um homem de 31 anos, que já estava preso no presídio de Pinheiros III, em São Paulo-SP, por ordem da justiça paulistana, e sua companheira de 19 anos, moradora de Rio Claro (SP).

Durante investigação realizada pela delegacia de Polícia de Ipanema ficou constatado que o casal era responsável pelo fornecimento e envio de grande quantidade de entorpecentes para Ipanema e região. Após a prisão de traficantes locais, foi possível identificar o casal.

O homem foi preso por ordem da justiça paulistana no decorrer da investigação, e sua companheira assumiu o controle das remessas de drogas e cobrança dos valores devidos pelos traficantes mineiros.

A equipe da Delegacia de Ipanema contou com o apoio de policiais da Polícia Civil de São Paulo para realização de diligências e intercâmbio de informações.

As prisões são em decorrência das investigações ocorridas no âmbito da Operação Narcos Ipanema, deflagrada no dia 5 de novembro de 2021. Naquela ocasião foram cumpridos mandados de busca e apreensão com objetivo de apreender um veículo e drogas que vinham de Belo Horizonte para Ipanema.

Desde então já foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, sendo três suspeitos moradores de Ipanema e dois suspeitos moradores do estado de São Paulo. Um suspeito por tráfico de drogas morador de Ipanema, mas que residia também em Belo Horizonte está foragido.