Saiba os resultados dos primeiros julgamentos do ano

CARATINGA- O Fórum Desembargador Faria e Sousa já deu início às primeiras sessões do Tribunal do Júri de 2022. A pauta, que teve início no dia 19 de janeiro, já contemplou cinco julgamentos no mesmo mês e um realizado no dia 1° de fevereiro, composta por crimes antigos e recentes.

Desde 2020, Caratinga conta com a 3ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri, pela qual responde o juiz Cleiton Luís Chiodi.

Confira os resultados:

19 de janeiro

Crime: Jumar Ferreira da Silva foi acusado de tentar matar Albertino José de Souza Filho com golpes de faca. O crime aconteceu no dia 10 de abril de 2021, na Rua Doutor Eurico Ladeira Loures, Bairro Santa Cruz.

Sentença: Condenado a 9 anos e 4 meses pelo crime hediondo e 4 meses pelo crime comum em regime fechado

20 de janeiro

Crime: Guilherme Camilo Miranda e Arthur Gabriel Souza Barbosa foram a júri pelo crime de homicídio. Alexsandro Ferreira da Silva foi morto no dia 4 de setembro de 2020, na Rua Doutor Maninho, bairro Anápolis.

Segundo apurado pela denúncia, Arthur Gabriel e a vítima haviam previamente combinado que ele emprestaria a Alexsandro um aparelho de som. No dia dos fatos, ele teria se deslocado a pé até a residência de Arthur, tendo permanecido, por um momento, em frente ao imóvel. Após, retornou pelo trajeto de origem, sem estar na posse do aparelho de som. Nesse intervalo de tempo, Guilherme auxiliado por Arthur, teria se posicionado, estrategicamente, em uma viela, para esperar a vítima. Assim, chamou Alexsandro.

Autor e vítima seguiram em direção a entrada da viela, momento em que Guilherme teria sacado uma arma de fogo e disparado em direção a Alexsandro. A vítima tentou fugir seguindo sentido a residência de Arthur Gabriel, porém, perseguido por Guilherme, que teria efetuado mais disparos contra ele.

O crime teria ocorrido em decorrência de uma dívida “relacionada ao tráfico ilícito de drogas, dívida essa que, inclusive, já havia motivado, anteriormente, o crime de homicídio tentado sofrido por Alexsandro, tendo como autor Guilherme Camilo”, cita a denúncia.

Sentença: Guilherme foi condenado a 13 anos e 4 meses e Arthur a 12 anos, ambos em regime fechado

24 de janeiro

Crime: Anderson do Nascimento Pereira, vulgo “Derson” é acusado de homicídio contra H.de.S.C. (vítima não teve seu nome revelado em sentença de pronúncia).

Conforme a denúncia, no dia 6 de maio de 2009, na Rua Frei Carlos Fratine, Bairro Vale do Sol, denunciado e a vítima estavam em um bar, sendo que jogaram sinuca e beberam vinho. Após saírem do local, o denunciado teria desferido dois golpes de punhal contra a vítima, acertando na região do abdômen. Após os golpes, ele fugiu do local, deixando a vítima caída no chão. Em razão das lesões corporais sofridas, a vítima faleceu.

A denúncia apurou que o homicídio ocorreu, simplesmente, “por desentendimentos de menor importância, envolvendo brigas e discussões passadas entre suas famílias”.

Sentença: Condenado a cinco anos de reclusão, regime semiaberto

25 de janeiro

Crime: Um crime registrado em meio à Copa de 98 levou dois réus a julgamento na última semana. Rivalino André da Costa e Altino André da Silva, vulgo “Tininho” foram denunciados pelo crime de homicídio ocorrido na madrugada de 17 de junho daquele ano, no estabelecimento denominado “Boate Xodó do Amor”, que pertencia à vítima, localizado em Santa Rita de Minas, na altura do KM 451/BR-116.

Conforme apurado pelas autoridades, eles pretendiam pegar dois revólveres calibre 22′, que estavam na posse de Jaci Maia da Silva. Para isso, deram início a agressões, utilizando garrafas de cerveja quebradas, provocando inúmeros ferimentos pelo corpo da vítima. De posse das referidas armas, ainda teriam alvejado a vítima por duas vezes.

O crime teria sido pelo fato da vítima ter retido os dois revólveres, pertencentes aos, primeiro e segundo denunciados, em garantia da despesa efetuada por eles na boate, naquela noite, em torno de R$ 55. Eles ainda teriam subtraído dos pertences da vítima a importância em dinheiro em torno de R$ 500.

Sentença: O delito foi desclassificado para Rivalino; Altino foi absolvido

26 de janeiro

Crime: Geraldo Estevam da Silva é acusado de tentar matar Jairo Marques Coelho, com disparos de arma de fogo. O crime aconteceu no dia 15 de junho de 2013.

Sentença: Geraldo foi condenado a dois anos de reclusão em regime aberto.

1º de fevereiro

Crime: Géferson Damasceno dos Santos, Wagner Ferreira Rodrigues e Wellington Fernando Martins da Costa são acusados de tentar matar Ismael Guilherme Pereira.

Conforme a denúncia, o crime aconteceu no dia 22 de fevereiro de 2008, na Avenida Rio Branco, centro, Santa Bárbara do Leste e não houve a consumação por circunstâncias “alheias à vontade dos réus, uma vez que a vítima foi imediatamente socorrida, bem como em razão dos réus não terem conseguido acertar todos os tiros”.

Ainda de acordo com a sentença de pronúncia, os denunciados alvejaram a vítima no momento em que ela caminhava e, portanto, não esperava ser agredida.

Sentença: Absolvidos

FOTO FACHADA DO FÓRUM – LEGENDA

Fórum Desembargador Faria e Sousa já deu início às primeiras sessões do Tribunal do Júri de 2022