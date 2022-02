Erosão do asfalto e rachaduras em residências colocam moradores em risco no Bairro Esperança

Ao todo, 13 casas precisaram ser evacuadas após as fortes chuvas desta quarta-feira (9)

CARATINGA- As fortes chuvas desta quarta-feira (9), provocaram transtornos em algumas áreas de Caratinga. Conforme a Defesa Civil, foram registrados 51 milímetros de chuva no prazo de 24 horas, sendo 30 milímetros num prazo de 12 horas. Pontos de alagamento, de enxurradas e deslizamentos estão entre as ocorrências atendidas pelo departamento.

A situação mais complexa foi registrada na Rua José Trindade Bento, Bairro Esperança. Um muro de contenção da via abaixo teve colapso de parte de sua estrutura, devido ao excesso de águas das chuvas.

Após verificar o dano na estrutura do muro, a Defesa Civil também observou o início de erosão do asfalto da Rua José Trindade Bento com trinca no meio da via de aproximadamente seis metros de comprimento. Além disso, quatro residências ao redor apresentaram rachaduras e fendas, com possibilidade de colapso por perda de solo em suas bases.

Com apoio dos bombeiros militares, os moradores das residências da área de risco foram orientados para saída imediata por medida de segurança. No total foram evacuadas 13 residências no entorno do local, na altura dos números 300 a 400, totalizando 34 pessoas entre adultos, adolescentes e crianças. As condições de insegurança do local foram repassadas para cada família, foi realizada obstrução do trânsito nos dois sentidos da via e isolamento do acesso às residências evacuadas.

Ainda na noite de quarta-feira, de acordo com a Defesa Civil, todos os moradores envolvidos na evacuação rejeitaram alojamento fornecido pelas autoridades, optando por passaram a noite em casa de parentes ou amigos. Devido ao risco estrutural, a via segue interditada com fitas de isolamento.

João Henrique, diretor do Departamento de Defesa Civil, explica as providências que foram realizadas no local no dia de ontem, em continuidade aos trabalhos já efetuadas no dia do incidente. “Voltamos ao local para fazer um cadastramento das famílias que foram evacuadas ontem para, posteriormente, indicá-las para aluguel social ou para casas de algum parente. Está sendo feita uma análise pelo setor de engenharia da Prefeitura para saber quais as medidas que serão adotadas no local”.

A Defesa Civil aproveitou para fazer um alerta à população, a respeito das áreas de risco e da importância do acionamento em caso de perigo. “Pedimos para que as pessoas que moram em áreas de risco fiquem em alerta devido ainda ter previsão de chuvas durante o resto da semana. Pedimos que reparem se aparecer alguma trinca em seu imóvel, se tem algum risco de deslizamento e se identificarem entre em contato com a Defesa Civil pelo 199 ou pelo WhatsApp 3329-8043”.