Casa Auxiliadora completa 30 anos

Loja de materiais de construção comemora com promoção para clientes

CARATINGA – A Casa Auxiliadora Materiais para Construção está completando 30 anos de atendimento em Caratinga. Para comemorar, a loja está passando por uma repaginação e lançou uma promoção exclusiva para seus clientes, que vai sortear um total de R$ 30 mil em materiais de construção.

“É com muita alegria que comemoramos esses 30 anos de trabalho, dedicação e comprometimento aqui em Caratinga. Começamos com uma empresa pequena e hoje, graças aos nossos clientes, de Caratinga e região, completamos 30 anos de atendimento, com uma loja ampla, grande mix de produtos e equipe capacitada”, comenta a proprietária da loja, Sandra Corrêa Cortes.

Sobre as novidades da Casa Auxiliadora, Sandra destaca a renovação dos showroons. “Estamos sempre inovando e buscando novidades para nossos clientes, por isso nossos showroons estão ganhando novas paginações, com os melhores produtos disponíveis no mercado”. Ela ressalta como diferencial da loja, o atendimento especializado. “Temos duas arquitetas disponíveis para fazer a paginação de ambiente e a especificação de produtos. Além disso, nossos vendedores participam mensalmente de treinamentos”.

Promoção vai sortear R$ 30 mil em materiais de construção

Para comemorar seus 30 anos, a Casa Auxiliadora vai sortear um total de R$ 30 mil em materiais de construção para seus clientes. “A Operação Reforma é a promoção mais esperada do ano por nossos clientes. E este ano ela veio com tudo mesmo! Afinal, são 30 anos da loja. Serão dez sorteios, de R$3 mil em materiais de construção cada. Todo mês vai ter sorteio e o cliente concorre em todos eles”, explica a gerente comercial da loja, Camila Corrêa Cortes.

A promoção Operação Reforma começou nesta segunda-feira, 07, e vai até outubro de 2021. A cada R$ 100 em compras, o cliente ganha um cupom e concorre. Os sorteios acontecem todo mês, entre janeiro e outubro. Serão dez vales-compra, de R$ 3 mil cada um. “Está imperdível! São dez chances de ganhar e dá até pra ganhar mais de uma vez”, completa Camila.

O empresário Eder Ribeiro já está concorrendo aos sorteios da promoção Operação Reforma, e diz sobre o diferencial de ser cliente Casa Auxiliadora. “Estamos fazendo uma obra em nossa casa e rodamos todas as lojas da cidade. Aqui foi a loja que achei mais completa, principalmente na parte de acabamentos. E tem a vantagem da pronta entrega, porque a maioria das lojas só tem o mostruário. Além disso, tem o atendimento que é cem por cento”.