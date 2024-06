Casa Auxiliadora: 34 anos no mercado de materiais de construção

CARATINGA- A Casa Auxiliadora atua há 34 anos no mercado de materiais de construção e é referência em acabamentos, em Caratinga e região. Sob o olhar atento da empresária Sandra Corrêa Cortes, o empreendimento se destaca com sucesso com um produto muito afetivo às pessoas: o sonho de construir ou reformar o lar.

De acordo com Sandra, falar da Casa Auxiliadora é fazer uma verdadeira viagem ao tempo. Ela começou seu próprio negócio em Caratinga no ano de 1990. De uma pequena loja perto da Viação Rio Doce, seguiu para um espaço melhor na Rua Nova. Em seguida, um período na Avenida Catarina Cimini, até surgir a oportunidade de adquirir o imóvel onde funcionava a Viação Itapemirim, no Bairro Esplanada, um amplo e moderno espaço, que ocupa desde 2014. “Foi crescendo um filho que temos aqui hoje. E o propósito da Casa Auxiliadora sempre foi oferecer algo a mais dentro da nossa cidade de Caratinga. Oportunidades, respeito aos nossos clientes, aos nossos amigos, às pessoas que contribuíram para esse crescimento”.

Para Sandra, satisfação é atender da melhor forma aos clientes e ter uma equipe preparada para os desafios. “Muito feliz e muito satisfeita de estar aqui na nossa região, sendo uma das lojas que oferecem o melhor trabalho no sentido dos nossos funcionários. A equipe sempre muito unida, muito desenvolvida em termos de agregar conhecimento para os nossos clientes”.

Mostrando mais uma vez o seu lado visionário, Sandra pontua a decisão de transferir a loja para um imóvel às margens da BR-116. Atualmente, o movimento de empreendimentos migrando do centro para outras localidades têm sido intenso. Essa necessidade já havia sido observada pela empresária. “Com certeza foi uma das coisas que gerou um bom crescimento para a Casa Auxiliadora. Nós somos pioneiros aqui na BR. Estamos aqui tem 10 anos e, de imediato, ficamos bem receosos em vir. Hoje é uma loja que está fidelizada com os nossos clientes, mesmo estando numa BR. E com isso, vimos que várias outras pessoas, outros comerciantes, outros empresários voltaram o seu olhar para a BR e estão investindo aqui, em estar aqui comercialmente dentro da BR. Acho que esse empreendimento aqui na BR foi um up que foi dado à Casa Auxiliadora”.

São anos de dedicação e inúmeros imóveis levam uma contribuição da Casa Auxiliadora com a sua prestação de serviços. “Sinto uma satisfação enorme em poder participar dos sonhos das pessoas. Nesses 35 anos, temos trabalhado o respeito mesmo ao ser humano e as escolhas que eles fazem. E tentando ser um colaborador a mais disso. Temos participado de vários eventos, vários treinamentos que nos fazem agregar a esses sonhos das pessoas que vêm aqui, cheios de vontade, que graças a Deus saem realizados, saem com a oportunidade de ter um lar melhor, mais bonito. E isso, estamos fazendo já há 35 anos, empreendendo nisso também”.

A Casa Auxiliadora oferece produtos das melhores marcas e atendimento especializado, garantindo qualidade e satisfação para cada obra. “Temos pessoas capacitadas para designar o que é melhor para a sua obra. E em termos financeiros, temos muitas facilidades aqui na loja, que hoje não fica difícil de comprar. Então, o sonho se realiza assim, uma coisa somando com a outra, concretizando, e com uma empresa idônea há 34 anos trabalhando nisso”.

Toda a estrutura da empresa foi pensada para oferecer a maior comodidade aos clientes. “A nossa preocupação sempre é mostrar para nossos clientes primeiramente uma loja que eles sintam conforto, eles chegam e têm o próprio estacionamento, uma loja climatizada, com designers diferentes, atualizando sempre os nossos produtos, procurando capacitar os nossos vendedores, arquitetos, que são parceiros da gente, nesse sentido de estar sempre capacitando, levando uma informação coerente, saudável, respeitosa, principalmente honesta para os nossos clientes. Acho que isso é um diferencial”.

Sandra Corrêa finaliza deixando uma mensagem para a população de Caratinga, pelos seus 176 anos. “Quero agradecer muito à população. Várias pessoas que me conhecem mais pessoalmente sabem o tanto que amo Caratinga, que me realizei nessa cidade, me sinto acolhida em Caratinga. Então, desejo que Caratinga seja sempre essa cidade acolhedora, próspera e que esteja sempre ao nosso lado, contribuindo com as nossas realizações, as nossas dificuldades e o nosso sucesso. Muito obrigada, Caratinga”.