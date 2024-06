Ary e Mário: O empreendedorismo do Irmão Supermercados

CARATINGA- O Irmão Supermercados foi fundado em 1986 na cidade de Caratinga, a partir da união dos irmãos Ary Silva e Mário Ebér. São quase 40 anos de uma história marcada pelo empreendedorismo nato dos irmãos, que têm feito com que a rede cresça cada vez mais.

A mercearia deu origem a primeira loja da Rede Irmão no bairro Santo Antônio. Na sequência veio a necessidade de expandir o negócio e foi inaugurada a segunda loja da rede na Avenida Catarina Cimini. A terceira loja veio pouco tempo depois bem no coração da cidade, na Praça Cesário Alvim. Com a expansão, a moderna loja na Rua Raul Soares foi inaugurada. A primeira loja da rede no bairro Santo Antônio ganhou uma nova sede, mais ampla e moderna.

Ary Silva descreve Caratinga como uma cidade maravilhosa e aconchegante. “Temos muitos amigos aqui, muitos parentes, minha mãe, meu pai, tudo daqui. Ficamos muito satisfeitos de ver Caratinga completando 176 anos com essa evolução. Saí daqui de Caratinga para Belo Horizonte aos sete anos. Fui pra lá em 1962, voltei em 1984. Então, já tem 40 anos que estou aqui novamente. E, nós começamos a empresa aqui, já tem 38 anos. Só temos a agradecer os caratinguenses que nos apoiaram. E os grupos de serviço também, o social que a gente faz”.

São quatro lojas em Caratinga, com a média de 580 funcionários. Por continuar acreditando nesse sonho, os irmãos decidiram inaugurar no ano de 2018 sua quinta loja, porém dessa vez na cidade de Inhapim. E Piedade de Caratinga também terá um espaço Irmão Supermercados. “Só temos a agradecer a Caratinga e a região. Aos nossos clientes que têm colaborado para que essa empresa tenha essa vida de quase 40 anos também. Acreditamos nos nossos clientes. Eles também acreditam em nós. Graças a Deus vieram muitos concorrentes para a Caratinga, o que fez com que a cidade crescesse. Mas, nós continuamos aí trabalhando, desempenhando o nosso trabalho com honestidade e transparência. Que os novos políticos continuem fazendo a melhora para Caratinga. Sou muito grato à Caratinga. Eu amo Caratinga, criei meus filhos aqui. Quero deixar uma mensagem de muita gratidão, que Deus abençoe a nossa cidade”.

Mário Éber acrescenta a satisfação de contribuir com o desenvolvimento de Caratinga. “Desde que iniciei a minha trajetória de trabalho, estou com 55 anos de comércio em Caratinga, então é muita alegria poder comemorar junto com a cidade os 176 anos de Caratinga”.

Para Mário, todo o sucesso da empresa está muito relacionado ao trabalho e a perseverança. “Temos recebido um apoio muito grande da sociedade de Caratinga e de toda a região. Trabalhar bastante é o que temos feito nesses 55 anos de comércio, eu com 40 anos de autosserviço, mas alegria maior de poder contribuir dando emprego para esses jovens e adolescentes de Caratinga. Quantos adolescentes, jovens já passaram aqui pela empresa e hoje dá alegria muito grande ver eles aí na cidade, já formados em outras áreas. É uma satisfação muito grande poder contribuir um pouco com a cidade também”.

Para finalizar, com os olhos para o futuro e o desejo de ver o município em ritmo de crescimento, Mário Éber registra sua mensagem. “Parabenizar a Caratinga e todos os seus administradores que estão encerrando o mandato desse ano. Que ano que vem, novos dirigentes pra Caratinga, que venham com muita força, com muito apoio porque Caratinga é uma cidade que merece ser bem administrada. É uma cidade de progresso, uma cidade de pessoas honestas, trabalhadoras e a gente tem que pedir muito a Deus para que continue. Que Caratinga continue crescendo e tendo uma boa visão lá fora também com nossos conterrâneos e outras cidades”.