Geraldo Rodrigues de Carvalho e a revolução no mercado imobiliário de Caratinga

CARATINGA- O empresário Geraldo Rodrigues de Carvalho, conhecido por revolucionar o mercado imobiliário da cidade é um exemplo de gente que faz Caratinga crescer.

Com uma atuação que é referência, não só no mercado imobiliário regional, mas também em vários pontos do país, sua trajetória começou ainda criança, no bairro Santa Cruz – onde ajudava sua mãe, na venda de suas roupas, e seu pai, na venda de quadros de santos – até se tornar um realizador que aproxima investidores que viabilizam empreendimentos de alto nível, gerando desenvolvimento e riqueza em Caratinga.

O empresário deixa a sua mensagem para a cidade:

“Parabéns, Caratinga!

Neste dia tão especial, expresso meu profundo orgulho e alegria em ver nossa querida cidade celebrando mais um ano de história e desenvolvimento. Com gratidão, recordo cada empreendimento e parceria firmada com os caratinguenses, transformando sonhos em realidade e elevando a qualidade de vida.

Para celebrar este aniversário, anuncio o lançamento do Jardim Ipê, o melhor bairro planejado da cidade, como nosso presente para Caratinga.

Parabéns, Caratinga! Que possamos continuar juntos, escrevendo novas histórias de sucesso e prosperidade.

Com carinho e gratidão”,

Geraldo Carvalho