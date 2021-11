Carro roubado no Espírito Santo apreendido em Caratinga

CARATINGA – A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio do Setor de Crimes de Trânsito da 2ª Delegacia Regional de Caratinga, localizou e apreendeu mais um veículo adulterado no início do mês. Trata-se de um Hyundai HB20 de cor branca, com placas e dados forjados de uma cidade do interior do Espírito Santo.

Após vistoria, e com a conclusão recente da perícia, comprovou-se que o automóvel tinha sido roubado no mês de fevereiro, no município de Serra (ES). O carro foi clonado com dados de outro automóvel e negociado em Minas Gerais.

A vítima já foi contatada e o automóvel permanece apreendido, à disposição da seguradora para restituição. As investigações ainda seguem em andamento.