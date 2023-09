Caratinguenses elegerão conselheiros tutelares em 1º de outubro

CARATINGA- Após passar por prova escrita e outras etapas, os candidatos aos cargos de membros do Conselho Tutelar de Caratinga passarão por processo de escolha no dia 1° de outubro.

Conforme Aluísio Palhares, secretário de Desenvolvimento Social, são 11 candidatos para cinco vagas. “A eleição vai ocorrer no dia 1° de outubro, assim como em todo território nacional. Com a diferença que, pela primeira vez, serão utilizadas urnas eletrônicas. Conseguimos ainda concentrar num espaço único, que é a Escola Municipal Menino Jesus de Praga, no centro de Caratinga, com acessibilidade para que todos possam exercer seu direito devotar, lembrando que a documentação é como nas outras eleições, título de eleitor ou documento com foto. Das 8h às 17h, para que todos tenham tempo de exercer essa importância”.

De acordo com Aluísio, o Conselho Tutelar é um órgão independente e um importante instrumento integrante do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, que tem por função primordial representar a sociedade na proteção e garantia desses direitos, no âmbito municipal. Deve ser o braço forte da sociedade para promover ações que busquem prevenir e impedir situações de risco para crianças e adolescentes. “Cabe a nós, município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social dar todo apoio que estamos dando ao Conselho, para que esses conselheiros tutelares possam exercer com maestria a importância deste cargo. São aqueles que escutam aquelas crianças e adolescentes que estão tendo seus direitos violados. Aqueles que estão em vulnerabilidade social, o abandono. Sabe aquela criança que bate na porta da sua casa, você vê no semáforo, na rua, pedindo? Ela está sofrendo algum tipo de abandono. E aquela criança que não está na escola e deveria estar. O conselheiro vai na sua atuação também ofertar medidas para que eles possam ser reinseridos naquilo que é próprio nessa fase da vida da criança. A brincadeira, o lazer e a proteção”.

O secretário frisa que se trata de uma atuação em rede, com apoio de outros órgãos. “Através da Secretaria, dos Cras, Creas, Ministério Público, Polícia Militar, secretarias de Educação e Saúde, são fundamentais para que essas crianças saiam dessa situação. Compreenda a importância, não é porque é facultativo que não vou, participe. Vamos votar e depois de eleito, empossado, acompanhar o trabalho que é de suma importância para essa fase, que mais precisa de nós”.

Os conselheiros serão eleitos para o mandato de quatro anos. “É um trabalho exclusivo com carga horária total, inclusive eles ficam de plantão nos finais de semana, no período da noite, porque as eventualidades acontecem, não tem dia e nem hora. E nós oferecemos a estrutura para o Conselho, com carro, motorista, a sede que no nosso caso é ao lado da Prefeitura de Caratinga”, finaliza.