Sem tanquinho, com espinha, perna fina: sertanejos mostram ‘vida real’ e rebatem críticas

Gustavo Mioto, Ana Castela, Rodolffo e Maraisa são alguns artistas do gênero que usaram as redes sociais para comentar características físicas que foram alvo de ‘haters’.

Gustavo Mioto viralizou na semana passada com uma postagem na qual brinca que, após uma foto em que aparece sem camisa, “a galera descobriu que existem pessoas que não têm tanquinho”.

A namorada do cantor, a “boiadeira” Ana Castela, já havia feito depoimentos sobre as espinhas em seu rosto – e as críticas que recebe de “haters” por tê-las.

Rodolffo voltou a postar, no Instagram, seu treino na cadeira extensora da academia depois de ser criticado várias vezes por ter pernas finas.

Anos antes, a cantora Maraisa confidenciou que sofre de alopecia androgenética, a calvície. “Sou carequinha aqui em cima”, disse a sertaneja, mostrando o topo de sua cabeça em um vídeo nas redes.

Esses foram alguns depoimentos de sertanejos sobre a vida real que viralizaram nas redes sociais. Alguns usaram as plataformas para rebater críticas sobre suas características físicas. Outros fizeram relatos sobre suas questões, como a timidez em colocar um biquíni.

Relembre depoimentos do ‘sertanejo real’ que viralizaram nas redes:

Gustavo Mioto

Gustavo Mioto foi curtir um momento ao lado da família em Angra dos Reis, mas uma foto em que aparece sem camisa acabou viralizando. O cantor usou as redes sociais para ironizar as críticas que recebeu após os cliques:

“Um pouco do meu dia: vim embora de Angra pra ir pros shows, mas foi muito gostoso lá. Passei no interior pra comer comida de vó, grazadeus!!!! E a galera viu uma foto minha sem camisa e descobriu que existem pessoas que não tem tanquinho…doidera! Que dia!”

Ana Castela

Ana Castela também já passou por situação semelhante à do namorado. A cantora de 19 anos já apareceu diversas vezes sem maquiagem. E, nessas ocasiões, mostrou que sofre com o aparecimento de espinhas no rosto.

A boiadeira relatou que faz tratamento na pele, mas que sofre com a questão porque “usa muita maquiagem e come mal”.

Ana Castela já colocou o tema “espinhas” no top de críticas que recebe nas redes sociais.

“O mundo tá acabando mesmo”, desabafou a cantora.

Rodolffo

Desde que entrou no “BBB21”, o cantor Rodolffo, dupla de Israel, recebe críticas por ter a perna fina. Em junho deste ano, uma foto na qual o cantor sertanejo aparece sentado em uma barbearia acabou viralizando. Comentários como “famoso homem cone” e “pulou todos os treinos de perna” lotaram as redes.

Em seus stories, Rodolffo já mostrou algumas vezes que ele treina, sim, perna. E nos comentários de uma foto do amigo Gusttavo Lima, ele mostrou que se identifica com o embaixador:

“É, nego… duro… Nois pode fazer o que for, nossas canela num engrossa, não.”

Maraisa

Mas nem sempre os sertanejos usam as redes para se defender das críticas sobre seus atributos físicos. Às vezes, eles vão para a plataforma para fazer relatos sobre a “vida real”. Caso de Maraisa, dupla de Maiara, que em 2021 revelou sofrer de alopecia androgenética, queda de cabelos geneticamente determinada.

“Sou carequinha aqui em cima, está vendo, gente?”, mostrou a cantora em um vídeo divulgado no Instagram, no qual contou que faz tratamento para a doença.

“O grande motivo do curtinho é para tratar essa alopecia que eu tenho, que é genética, e cada vez mais intensificar os tratamentos capilares. E cada vez mais esse curtinho vai ficar mais curto”, explicou Maraisa.

Simone

Outra revelação nas redes foi feita por Simone, ainda em 2018. A cantora respondeu uma postagem de Preta Gil, na qual a cantora aparece de biquíni e diz “não podemos e não devemos nos esconder. Coloque seu biquíni e seja feliz”.

Simone elogiou a postagem de Preta, mas revelou: “Amiga, preciso passar uns dias com você. Preciso perder a vergonha que tenho… Se eu pudesse, eu ia até de burca! É difícil.”

A cantora, que tem poucas postagens com roupa de banho em suas redes sociais, recebeu o incentivo de Preta para colocar o corpão pra jogo: “Meu amor, você é um exemplo de beleza para todas nós. Conheço seu corpo, seu coração e caráter, posso garantir que tudo em você é lindo”.

Três anos após esse depoimento, Simone contou aos fãs que havia perdido 25 quilos, recuperando sua autoestima. A cantora afirmou que travava uma luta interna contra a balança desde a infância, embora nunca tenha sentido uma pressão estética por parte do público, algo bastante comum entre os famosos.