Serviços de trânsito passam a ser realizados na UAI

Delegado Nilson Belmiro explicou essa nova etapa nos atendimentos

CARATINGA – Na tarde dessa quinta-feira (21), o delegado Nilson Belmiro explicou em entrevista coletiva a nova etapa da transferência de atendimentos de serviços de trânsito para a Unidade de Atendimento Integrado – UAI.

Segundo o delegado Belmiro, atendimentos de carteira de habilitação já estão sendo realizados na UAI, e a partir da próxima segunda-feira (25) serão realizados os serviços de registro e licenciamento de veículos.

Os serviços administrativos relacionados a veículos que eram realizados nas delegacias de Caratinga e Bom Jesus do Galho, com a exceção das vistorias e leilão, serão realizados no UAI.

A transferência é resultado de convênio celebrado entre a Polícia Civil e a Seplag (Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais).

Os serviços de habilitação já haviam sido transferidos anteriormente e agora nesta segunda etapa, os atendimentos referentes a veículos.

Os atendimentos no UAI ocorrerão por agendamento a serem realizados pelo aplicativo MG app cidadão e pelo site https://www.mg.gov.br.

Os serviços de trânsito da região de Raul Soares, Inhapim e Ipanema serão atendidos nas respectivas delegacias destes municípios.