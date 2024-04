Caratinguense atua em “Predestinado”, sucesso da Netflix

No filme, Adriana Brion interpreta a personagem Dinalva

DA REDAÇÃO – Adriana Brion, natural de Caratinga, está no ar na Netflix em um dos filmes de maior sucesso do momento: “Predestinado”.

Lançado no dia 30 de março na Netflix, o filme Predestinado tem conquistado a atenção dos espectadores ao narrar a história fascinante de José Pedro de Freitas, também conhecido como José Arigó, um médium brasileiro que ganhou reconhecimento tanto no Brasil quanto no exterior. No filme, Adriana interpreta a personagem Dinalva.

Adriana destacou em mensagem encaminhada ao DIÁRIO: “Estou em um dos filmes mais assistidos da Netflix neste momento. Gostaria de agradecer tanta repercussão que estou tendo nesse momento em minha vida, não imaginaria que seria tão bom. Agradeço aos meus amigos, familiares e fãs por tudo que está acontecendo nesse momento. Para quem ainda não assistiu, assista. Muito obrigada. Beijo pra todos”.

O primeiro longa de Adriana foi “Nascida de Novo”, de 2016, uma produção dirigida por Mary Grace Hughes, adaptação do livro autobiográfico de mesmo nome, que relata a infância e adolescência de Mary Grace. Grande parte das cenas foram filmadas em Juiz de Fora, onde Adriana reside.

A atriz começou fazendo teatro em igrejas e escolas, mas, oportunidades surgiram. Aprovada em seu primeiro teste, Adriana Brion foi buscando se aperfeiçoar, cursando teatro, TV e cinema. Foi assim que ela garantiu uma vaga no elenco de “Predestinado”, que estreou no cinema em 2022, dirigido por Gustavo Fernandez. Ela participou de uma seletiva da Globo em Juiz de Fora e teve a oportunidade de contracenar com grandes artistas, como Danton Mello, Juliana Paes e Marcos Caruso.