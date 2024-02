Caratinga terá Instituto Federal de Educação

CARATINGA- Nesta quinta-feira (8), Caratinga foi anunciada pelo Governo Federal como uma das oito contempladas para receber um Instituto Federal de Educação. O anúncio aconteceu durante a visita do presidente Lula, em Belo Horizonte. A solenidade foi acompanhada pelo caratinguense, presidente da Rede Doctum de Ensino, professor Pedro Leitão, que foi convidado para participar do encontro.

Outros sete municípios também serão contemplados: João Monlevade, Sete Lagoas, São João de Nepomuceno, Belo Horizonte, Minas Novas, Bom Despacho e Itajubá.

Os institutos federais são instituições especializadas na educação profissional e tecnológica, oferecendo também educação básica e superior. Os cursos são gratuitos. Os IFs constituem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, criada em 2008. Os institutos têm como obrigatoriedade legal garantir um mínimo de 50% de suas vagas para a oferta de cursos técnicos de nível médio, prioritariamente na forma integrada, ou seja, junto ao ensino médio.

A rede federal conta com 38 institutos federais, dois centros federais de Educação Tecnológica (Cefets) e o Colégio Pedro II, além de escolas técnicas ligadas a universidades federais. Cada uma destas instituições é composta por campi que atuam como unidades descentralizadas de ensino, dessa forma, o ensino das IFs chega a mais locais. Atualmente, o país conta com mais de 680 unidades. São mais de 1,5 milhão de estudantes matriculados tanto nos grandes centros quanto no interior do país.

Os recursos estão previstos no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Além das cidades que receberão as unidades do Instituto Federal; a educação básica terá 284 obras em 212 municípios e estão previstos incentivos à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). No total, R$668 milhões são estimados para a área de educação, ciência e tecnologia.