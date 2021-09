Caratinga tem população estimada em 93.124 habitantes

Confira o quantitativo para os demais municípios da região

DA REDAÇÃO– O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros. Em 1º de julho de 2021, a população de Caratinga chegou a 93.124 habitantes. Desde 2010, o crescimento foi de 9,25%, uma vez que o município apresentava 85.239 habitantes naquele ano.

Apresentaram queda no número de habitantes, numa comparação do período de 11 anos, os municípios de Bom Jesus do Galho (- 3,72%), Córrego Novo (-14%), Inhapim (- 1,1%) e Vargem Alegre (- 0,01%). Já Piedade de Caratinga obteve um incremento de 24,2% no quantitativo de habitantes.

A ESTIMATIVA

As populações dos municípios foram estimadas por procedimento matemático e são o resultado da distribuição das populações dos estados, projetadas por métodos demográficos, entre seus diversos municípios.

O método baseia-se na projeção da população estadual e na tendência de crescimento dos municípios, delineada pelas populações municipais captadas nos dois últimos Censos Demográficos (2000 e 2010) e ajustadas. As estimativas municipais também incorporam alterações de limites territoriais municipais ocorridas após 2010.

Os efeitos da pandemia da Covid-19 no efetivo populacional não foram incorporados nesta projeção, devido à ausência de novos dados de migração, além da necessidade de consolidação dos dados de mortalidade e fecundidade, fundamentais para se compreender a dinâmica demográfica como um todo.

O Censo Demográfico 2022 trará não somente uma atualização dos contingentes populacionais, como também subsidiará as futuras projeções populacionais, fundamentais para compreender as implicações da pandemia sobre a população em curto, médio e longo prazo.

MUNICÍPIOS POPULAÇÃO 2021 Bom Jesus do Galho 14.792 Caratinga 93.124 Córrego Novo 2.688 Entre Folhas 5.383 Imbé de Minas 6.976 Inhapim 24.020 Piedade de Caratinga 8.832 Pingo-d’Água 5.029 Santa Bárbara do Leste 8.212 Santa Rita de Minas 7.322 São Domingos das Dores 5.672 São Sebastião do Anta 6.697 Ubaporanga 12.514 Vargem Alegre 6.460