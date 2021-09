A equipe do Havaianos de São Pedro do Avaí se sagrou campeã vencendo a equipe do Vikings de Córrego Novo pelo placar de 7 a 5

CARATINGA – A bola rolou no Medalha de Ouro em virtude de uma competição que leva justamente o nome o centro de esporte. A Copa Medalha de Ouro de FUT6 foi considerada um sucesso e atraiu equipes de diversas cidades da região. A equipe do Havaianos (São Pedro do Avaí) se sagrou campeã vencendo a equipe do Vikings (Córrego Novo) pelo placar de 7 a 5.

A competição contou com 85 atletas inscritos em súmula. Foram distribuídos 30 cartões amarelos e quatro cartões vermelhos. 70 gols foram marcados, o atleta Cleiton Oliveira (Vikings) foi o artilheiro com sete gols marcados. O goleiro menos vazado foi Calebe Pereira (Havaianos) com dez gols sofridos e o destaque da competição foi Pedro Paulo (Havaianos).

A organização informou que o campeão da competição recebeu a quantia de R$ 1.000,00, troféu e medalhas. Já o vice-campeão recebeu troféu e medalha.

OS JOGOS

Primeira fase:

-Vikings (Córrego Novo) 07 x 06 Santo Antônio (Manhuaçu)

-Caribe (Caratinga) (06)⁰⁶ x ⁰⁵(06) Microsul (Santa Rita)

-Havaianos (São Pedro do Avaí) 05 x 03 (Força Jovem (Santa Luzia)

-Portelinha (Caratinga) (04)⁰³ x ⁰²(04) Isocred (Caratinga)

Semifinal:

-Vikings (Córrego Novo) 04 x 03 Caribe (Caratinga)

-Havaianos (São Pedro do Avaí) 08 x 02 Portelinha

Final:

-Havaianos (São Pedro do Avaí) 07 x 05 Vikings (Córrego Novo)