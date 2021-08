Cão resgatado em Santa Bárbara do Leste não resiste a ferimentos e grave desidratação

“Campeão” teve óbito declarado pelo Casu-Hospital Veterinário Joaquim Felício, no final da tarde desta segunda-feira (30)

SANTA BÁRBARA DO LESTE/CARATINGA- Mais um caso de um cão resgatado com suspeita de maus tratos foi registrado na região. Desta vez, o caso aconteceu em Santa Bárbara do Leste e o animal, agora batizado de “Campeão”, que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), teve o óbito declarado às 17h58 desta segunda-feira (30) do Casu-Hospital Veterinário Joaquim Felício, em Caratinga.

A Polícia Militar foi acionada para acompanhar o caso e as denúncias de que o cão teria sido agredido entre sexta e sábado, após ter sido localizado agonizando numa lavoura de café na zona rural.

QUADRO CLÍNICO

Segundo o boletim médico, “Campeão” deu entrada no setor emergencial, onde recebeu as primeiras medicações e cuidados.

A médica veterinária Elen Gomes destacou que o cão estava em estado grave de desidratação, “a escala mais alta que consideramos”. “Deu entrada num estado de choque por desidratação, desacordado. Foi feita a reanimação, os primeiros exames clínicos, aferida glicose, coletados exames, anotados parâmetros vitais e monitorado durante toda a noite”.

Ela ainda explicou que o animal estava bastante caquético, sem quase nenhuma massa corporal. “Foi relatado no momento da entrada que ele sofreu maus tratos e foi abandonado num local próximo à residência. Ele se encontra com uma fratura nos ossos da face, na região do olho esquerdo, tem hematomas também, consequente da pancada que pode ter levado. Miíase no globo ocular, que é bicheira, mais comumente dizendo, também na boca”.

“Campeão” passou por exames clínicos, de hora em hora e toda a equipe do Casu foi mobilizada para o tratamento necessário. “Colocamos estagiários e todos os médicos veterinários à disposição para realizar os exames periodicamente. Foi feita radiografia, exames de sangue para acompanhar evolução do quadro, todos muito empenhados no caso, os boletins médicos repassados para a protetora Amélia que deu entrada”.

Conforme Elen, a equipe seguia incessantemente buscando a melhoria do quadro clínico “Campeão”. “Não só pela repercussão do caso, mas, porque ele é um paciente como todos nossos, que são muito amados, tentamos fazer quase o impossível para resolver os casos que chegam até nós”.

A médica veterinária ainda esclareceu que os profissionais do Casu não conseguiram identificar se o animal estava sofrendo agressões. “Não tem como constatarmos que já eram lesões que havia sofrido há mais tempo. No momento da entrada, o quadro mais grave que ele apresentava era desidratação, o que está sendo corrigido com maior urgência. Os exames de imagem que foram feitos foram para detectar se havia algum tipo de fratura, que são de praxe, mas, não podemos afirmar que ele estava sofrendo esse tipo de agressão”.

Esta entrevista foi concedida por volta das 14h. Às 17h05, “Campeão” apresentou piora do quadro clínico, evoluindo para parada cardiorrespiratória. “Todas as medidas emergenciais, incluindo manobras e protocolos de reanimação cardiopulmonar foram realizadas pela equipe. Toda a equipe lamenta o ocorrido com este e com tantos outros animais que passam por situações semelhantes”.