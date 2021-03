Caratinga se despede de Pastor Ary

Presidente Emérito das Assembleias de Deus deixou seu legado de mais de 60 anos de ministério

CARATINGA- Ontem, Caratinga se despediu do pastor Ary Ferreira Coelho, presidente emérito das Assembleias de Deus – Ministério de Caratinga. Ele faleceu aos 91 anos, no Casu-Hospital Irmã Denise, onde estava hospitalizado com diagnóstico de covid-19. Estava prevista a realização de um culto fúnebre formato drive-in, no entanto, horas após ter sido anunciado, o evento foi cancelado pela Prefeitura de Caratinga.

Ary Coelho deixa sua esposa, Maria José de Andrade com quem foi casado por 66 anos, irmãos; filhas Izabel, Mirian, Júnia, Sara, Betânia, Milca e Claudia; filhos Moisés, Ary Júnior, Abner e Elizeu; netos; bisnetos; e muitos parentes queridos.

A BIOGRAFIA

Pastor Ary nasceu em 1º de julho de 1929, em Desterro de Entre Rios, uma pacata cidade do interior de Minas Gerais. Ainda na pré-adolescência, frequentando a Escola Bíblica Dominical (EBD), deu seus primeiros passos para uma caminhada cristã, mas foi no ano de 1955, em Belo Horizonte – período em que as Assembleias de Deus ganhavam a capital mineira, lideradas pelo missionário sueco Algot Svensson – é que Ary Coelho teve sua história radicalmente transformada pelo Evangelho de Cristo Jesus.

Ao lado de sua esposa Maria José (atualmente com 86 anos), com quem se casou em 04 de abril de 1954, Ary Coelho decidiu seguir a Cristo e juntos foram batizados nas águas e receberam de Deus a missão de realizar um grande trabalho.

Foram mais de 60 anos de ministério, entre os quais 43 foram dedicados à presidência das Assembleias de Deus – Ministério de Caratinga.

“Pai na Fé”

Graduado em Teologia pelo Instituto Bíblico das Assembleias de Deus – IBAD (fevereiro, 1979), Ary Coelho sempre teve uma pregação simples e direta, alcançando o coração de muitos homens e mulheres dos mais diferentes níveis sociais. É inegável que nestes mais de 60 anos de ministério, Ary Coelho tornou-se “pai na fé” de muitos futuros cidadãos do céu, gerados por ele, em Jesus Cristo.

Convicto de sua chamada e seu bom desempenho na obra do Senhor, Ary Coelho foi separado para o Diaconato em 1958; Evangelista em 1961 e Pastor em 1972. Pastoreou diversas igrejas na capital mineira. Mais tarde foi enviado a cidade de Paracatu, onde pastoreou por quase quatro anos, sendo transferido em seguida para João Monlevade, ficando ali entre 1971 e 1975. E no ano de 1975 mudou-se com sua família para a cidade de Caratinga, onde presidiu a igreja por 43 anos.

Por mais de 42 anos, fez parte da Mesa Diretora da pioneira Convenção Mineira (Convenção de Ministros das Assembleias de Deus em Minas Gerais). Ary Coelho é muito estimado pelo ministério e por todos que o conhecem. Respeitado e admirado, é considerado um grande líder da Assembleia de Deus no Estado de Minas Gerais.

Em junho de 2018, Ary Coelho se tornou Presidente Emérito das Assembleias de Deus – Ministério de Caratinga, onde passou o cargo para seu sucessor e filho Elizeu Elias Ferreira Coelho.

Por sua efetiva contribuição à sociedade, Ary Coelho foi homenageado com diversos títulos em diversas cidades. Vale destacar os títulos de Cidadão Honorário dos Municípios de Caratinga (1996), Santa Rita de Minas (2002), Bom Jesus do Galho (2005) e Pingo D’Água (2012). Ary Coelho também recebeu o Diploma do Mérito Constituinte, concedido pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG), em reconhecimento por sua colaboração no processo de elaboração da Constituição do Estado, promulgada em 21 de setembro de 1989.

Além de receber diversos diplomas de méritos Legislativos, no ano de 2010, Ary Coelho foi homenageado no Plenário Amynthas de Barros com o Grande Colar do Mérito Legislativo Municipal, maior honraria concedida pelo Parlamento Municipal da capital mineira.

Em 2019, Ary Coelho viu sua história virar livro e ser publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil (CPAD). Uma biografia profundamente espiritual e íntima traçando sua jornada de fé e endossada por diversos líderes cristãos influentes como os pastores Silas Malafaia, Marco Feliciano, Geziel Gomes entre outros. A obra “Ary Coelho – Um Legado de Fé” foi lançado em julho daquele ano, durante as comemorações do seu aniversário de 90 anos.

*Com informações da assessoria de comunicação da Assembleia de Deus

DEPOIMENTOS

“Homenagem ao amigo Pastor Ary

Caratinga e região está de luto já há muito tempo, mas a partir da noite de segunda-feira Caratinga chora também a partida do nosso querido e muito respeitado Pastor Ary Coelho.

É com gratidão que venho nesse jornal para honrar este homem que além de Pastor, pai, esposo e avô foi um grande amigo. Quero citar aqui um dos seus amigos – o Reverendo Uriel de Almeida Leitão. Posso imaginar quantas vezes eles se encontraram, bateram nas costas um do outro, e falaram do Deus a quem serviam. Como Diretor da Faculdade de Teologia Uriel de Almeida Leitão também tenho inúmeras lembranças de seu apoio, sua amizade, e de suas palavras e orações fervorosas.

Sim, temos muito a celebrar hoje – uma vida muito abençoada, sempre interessada no seu próximo. E, como muitas vezes o próprio Pastor Ary proclamou, o verdadeiro consolo vem do Senhor, prezada Família Coelho, prezados irmãos da Igreja Assembleia de Deus, e todos nós já saudosos desse p recioso Servo do Altíssimo. Que Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo console a todos nós!

Pastor Ary contempla agora Aquele em quem creu, e descansa nos Seus braços amorosos. Deus o deu, Deus o levou: Bendito seja o Nome do Senhor.

Em nome da Faculdade de Teologia, e de toda a instituição UNIDOCTUM, nossa homenagem sincera e gratidão profunda”.

Reverendo Rudi Augusto Krüger rudi@doctum.edu.br

“Pastor Ary Ferreira Coelho, conhecido como Pastor Ary da Assembleia de Deus, Ministério de Caratinga. Um desbravador do Evangelho, homem cheio de coragem e de fé, sua história em Caratinga é distinta, remete a década de 70, especificamente 1975 quando aqui chegou. Nos mostra a saga de um guerreiro, um obreiro dedicado que superou diversos tipos de adversidades e conseguiu ir além das possibilidades para alcançar milhares de fiéis. Um exemplo de homem de Deus, com uma personalidade rica, envolvente e extraordinária. Fica a gloriosa trajetória ministerial de seus dias aqui na terra. Um legado de fé estimulante em sua simplicidade. Pelo que sei, sua presença certamente nos fará falta”.

Pastor Luís Malheiros- Igreja Nova Vida de Caratinga

“HOMEM DOS PÉS FORMOSOS”

Elizama Barbosa

Quão formosos são os pés dos que anunciam as Boas Novas”

Pastor, teus pés cansados,

calejantes,

tuas pernas bambas,

cambaleantes,

já não tens força para caminhar.

Tua vida é um verdadeiro corre-corre;

não tens tempo para descansar.

Lutas, de dia e de noite,

e pouco é o tempo que sobra

para fazeres alguma coisa

em benefício próprio.

Quantas vezes, em meio a tanta luta,

a tanta dificuldade,

pensas em deixar o teu Ministério,

logo após, ao elevares tua voz ao céu,

uma grande paz inunda tu’alma,

novas forças brotam em teu ser,

esqueces as lutas e as dores passadas,

por que sabes, que o Senhor é contigo.

Pastor, árdua e espinhosa é a tua missão,

mas, qual Cristo, és um guia,

um verdadeiro mestre,

pois levas a muitas almas sem destino,

sem certeza do céu, a crerem em Cristo

e tornarem-se discípulos do Mestre Amado.

Teus joelhos, calejados,

marcados,

por grandes momentos passados aos pés de Cristo, denunciam,

quantas noites tu passaste sem dormir,

por estar em vigília,

buscando solução para um problema,

uma resposta do céu.

Muito, sofrestes, lutastes,

chorastes,

porém, agora,

tudo mudou,

Jesus o Sumo-Pastor,

te tomou nos braços,

e te conduzirá às mansões celestiais,

para o descanso,

“servo bom e fiel”.

Pastor Teodomiro Fontes- Primeira Igreja Presbiteriana de Caratinga

“Houve um homem em Caratinga chamado Ary Coelho, que confiava em Deus e obedecia sua palavra; prudente, confiável, zeloso com seus amigos e com sua família. O homem e líder que me tornei em BH, ele foi minha inspiração, com sua morte o mundo perdeu, mas o céu está mais feliz”.

Pastor Divino Pereira – Comunidade Evangélica Nova Vida – Belo Horizonte

“Pastor Ary, não deixa somente herança e sim um grande legado. A igreja de Ipanema, na pessoa do seu pastor presidente Jander Magalhães de Castro, deixa sua palavra de gratidão a Deus pela vida do patriarca, Pastor Ary Ferreira Coelho. A Assembleia de Deus de Ipanema, é filha de Caratinga. Deus abençoe e console toda família, igreja e ministério. Glória a Deus pela vida do Pastor Ary”.

Pastor Jander Magalhães, presidente da Assembleia de Deus- Campo Ipanema

“Sempre vi, no pastor Ary, o dinamismo próprio daqueles que foram tornados por Deus em Seus representantes.

Um homem simples, de ideais elevados, capaz de enxergar longe, por isso mesmo, um visionário do Reino de Deus. Alguém que conseguia reunir em si mesmo, com excelência, o caráter de plantador de igrejas e cuidados de ovelhas.

Um exemplo a ser seguido por todos nós. Sua pessoa e seu trabalho serão sempre lembrados.

A ele se aplica a fala do Mestre Divino: “Aquele que me serve, meu Pai o honrará” Jo.12.26”

Pastor Jaider Rodrigues- Igreja Casa da Bênção

“A Associação Comercial e Industrial de Caratinga, com grande pesar, recebeu a notícia do falecimento dos Pastor Ary Ferreira Coelho. Sua presença marcou a comunidade evangélica e caratinguense de forma indelével, sempre será lembrado pelo seu forte e fiel legado. O setor empresarial de Caratinga está de luto nesse momento. A diretoria e todos os associados da ACIC se solidarizam com a dor dos familiares, amigos e dos que com ele conviveram. Prestamos ao Pastor Ary nossas mais sinceras homenagens”.

ACIC Caratinga