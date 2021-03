AABB CETATTIC é campeã no Sub-13

CARATINGA – A bola começou a rolar em 2020 para a primeira AABB CUP em diversas modalidades, reunindo equipes de Caratinga, Ubaporanga, Ipatinga, Valadares, Inhapim. Porém, com o agravamento da pandemia da COVID19, a exemplo de tantos outros torneios, a competição também ficou interrompida até mês passado quando foi retomada. Na categoria Sub-13, AABB CETATTIC e Coopevale de Governador Valadares se classificaram para a decisão do título que aconteceu na manhã de domingo (14) no estádio Dr. Maninho. Antes da partida principal, tivemos um amistoso entre os mesmos clubes na categoria Sub-11 com vitória do Coopevale por 5 a 3.

A DECISÃO

Antes da bola rolar, tivemos uma breve apresentação do projeto Movimente, com um belo número de dança, em seguida a execução do hino nacional. O público bem reduzido em razão do momento da pandemia, se limitou a familiares dos atletas e alguns desportistas. Porém, nem mesmo o forte calor, e o sol escaldante, tiraram o entusiasmo dos garotos que foram para o jogo cheios de disposição. A partida foi bem disputada e muito equilibrada. Dois times muito bons tecnicamente e bem treinados. O Coopevale criou inicialmente as melhores oportunidades. Entretanto, os meninos da AABB também chegava com perigo ao gol adversário. Numa dessas decidas, o camisa dez Mateus bateu de fora da área e surpreendeu o goleiro Carlos do Coopevale que não teve reação para impedir o primeiro gol do time da casa. O primeiro tempo terminou com vantagem para AABB CETATTIC.

O segundo tempo começou com o time de Valadares tentando buscar o gol de empate. O bom time do Coopevale pressionava, enquanto o time de Caratinga se fechava e tentava sair nos contra ataques. Essa foi a tônica da etapa complementar. Foi exatamente assim que o time do técnico Clayton Lopes chegou ao segundo gol através da Leonardo. O camisa 15 arrancou pela direita, levou a bola do campo de defesa até a intermediária, ninguém da defesa valadarense conseguiu pará-lo. Ajeitou o corpo e soltou a bomba de perna direita; a bola foi no ângulo superior esquerdo do goleiro Carlos que novamente nada pode fazer. Era o gol do título já que faltavam poucos minutos para o final. Mesmo com pouco tempo para buscar o empate, a Coopevale tentou chegar ao gol da AABB. Porém, o dia era do goleiro Isaque que acabou sendo eleito o melhor goleiro da competição. Final, AABB CETATTIC 2 x 0 Coopevale GV.

Campeões: Isaque, Carlos, Luan, Emanuel, Daniel, Paulo Henrique, Erick, Mateus, Leonardo, Creiler, Júlio, Gabriel, João Lucas, Kaik, João Lucas. Estavam inscrito ainda: Alan, Alex, Celso, Hiago, João de Souza, José Lourenço, Nicolas Costa, Nicolas Gomes. Técnico: Clayton Lopes.

Parabéns a toda equipe AABB CETATTIC: Marina Pires, Eli Gregório, Ligiane Dias, Sara, Tábata. Presidente Renarli. Parabéns também a todos os pais que incentivam os filhos a praticar esporte.

Rogério Silva