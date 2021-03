Policial Militar da Bahia e filha morrem em trágico acidente na BR-116

Mulher foi socorrida pelo Samu com várias fraturas

MANHUAÇU – Um grave acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (17), no KM 560 da BR-116, próximo ao distrito de Dom Corrêa, zona rural de Manhuaçu. Uma família da Bahia que tinha saído de São Paulo e retornava para a casa, estava no carro que colidiu contra uma árvore.

O motorista do veículo Hyundai HB20, André Luiz Amaral, 45 anos com placas de Itabuna, Bahia, e a filha dele, Rebeca de 17 anos, morreram na hora. A mãe de Rebeca Santos Silva, que estava no banco de trás, Solange Ramos dos Santos Silva, 54 anos, foi socorrida com politraumatismos para o hospital em Caratinga.

Bombeiros Militares, socorristas do Resgate União de Santa Bárbara do Leste, Samu e Polícia Rodoviária Federal estiveram no local para tomar os procedimentos cabíveis. Para retirar Solange das ferragens foi necessária mais de uma hora, pois suas pernas estavam muito presas.

Os socorristas de Santa Bárbara do Leste foram os primeiros a chegarem ao acidente.

“Nossa equipe foi acionada por volta das 9h20 da manhã de hoje. De imediato, a gente se deslocou até o local informado e já nos deparamos com três vítimas dentro do carro, onde duas delas já se encontravam sem os sinais vitais e uma presa às ferragens. Acionamos os bombeiros militares para fazer a retirada da mesma porque não temos disponível o desencarcerador. Eles chegaram até o local e fizemos a retirada da mesma com sucesso. A todo momento conversamos com ela, tranquilizamos e fizemos alguns procedimentos cabíveis até a chegada deles [bombeiros]. Contamos também com o apoio de uma equipe da PRF, onde tentamos de toda a maneira fazer a abertura desse veículo para retirar a vítima, mas, infelizmente, foi sem sucesso e tivemos que aguardar os bombeiros chegarem com as ferramentas adequadas”, disse Erenaldo Ferreira, socorrista.

A sargento Aline do corpo de Bombeiro Militar contou como foi o trabalho da equipe para o socorro da mulher.

“Nós recebemos esse atendimento, via 193, por volta das 10h, e deslocamos para o local. Quando nós chegamos, tinham três vítimas dentro carro. Foi uma colisão de um veículo automotor numa árvore. Duas vítimas já se encontravam sem os sinais vitais e a vítima que estava no banco traseiro se encontrava presa, com os membros inferiores presos aos bancos. Nós tivemos que fazer o desencarceramento dessa vítima através de técnicas específicas, para que a gente pudesse resgatá-la. O estado dessa vítima: consciente, orientada e politraumatizada, com fratura bilateral de fêmur, e escoriações generalizadas”, disse a sargento.

Mesmo muito abalada, a vítima conseguiu contar para os bombeiros como aconteceu o acidente. “De acordo com relato da mesma, um caminhão que trafegava na contramão obrigou com que o motorista, marido dela, colocasse o carro para fora da pista, vindo a colidir com a árvore”, relatou sargento Aline.

Militares do 15º batalhão da Polícia Militar em Itabuna entraram em contato com a redação do DIÁRIO DE CARATINGA, e em nome da 2ª Companhia onde André Luiz trabalhava deixam mensagem de condolências, e ressaltaram que a família sempre foi muito querida por todos. Um filho do casal está providenciando a vinda para Caratinga para tomar as medidas necessárias.