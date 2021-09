Caratinga poderá sediar etapa nacional de carrinho de rolimã

CARATINGA – Carrinho de rolimã ou de rolamentos é um carrinho, geralmente construído de madeira e rolamentos de aço, para a disputa de corridas ladeira abaixo. Ele é utilizado em descidas asfaltadas e lisas. E para Gilberto Marinho, o “Maluco”, a brincadeira já se tornou um esporte, que é levado a sério, sendo que Caratinga poderá sediar uma etapa nacional no ano que vem.

Maluco faz parte do grupo “Rolimã na Veia”, de Caratinga e contou como tudo começou. “O grupo começou no bairro Aparecida II, os meninos começaram a brincar de carrinho rolimã, aquele tradicional, feito de prego e madeira. Começou com as crianças, depois com os adultos. Como nós adultos somos mais ‘violentos’, somos conhecidos como “Grupo sem Freio”, aí começamos a descer umas ladeiras mais violentas, foi tomando uma proporção maior, e o pessoal foi ver a gente andar daquele jeito perigoso, e a gente tomava muito tombo, ralava, mas a adrenalina era muito maior, e o grupo foi crescendo”, contou Maluco.

Gilberto disse que divulgou na imprensa o que começou como uma brincadeira, e através disso o grupo de Rolimã do Brasil, viu e entrou em contato.

O grupo “Risca Asfalto” de São Paulo convidou Gilberto e o grupo caratinguense para participar do campeonato naquele estado, em uma pista de sete quilômetros. “Nossos carrinhos não eram preparados para essa pista, a gente teve que inovar, fizemos carrinhos de ferro, os freios tinham que bater no chão, foram mandando fotos e fomos modernizando. Participamos do campeonato em São Paulo, e fomos muito bem, sendo considerada a equipe revelação. A gente era acostumado a andar em carrinho de três rolamentos, e depois começamos a andar com quatro, com um velocidade que chegava até 80 km/h, com pilotos mais conhecidos, que chegavam a 100 km/h. Depois disso foi tomando uma proporção muito grande e a gente participa de todos os campeonatos pelo Brasil”, conta.

Recentemente o grupo “Rolimã na Veia”, participou de um torneio no Espírito Santo, com participação do campeão brasileiro no esporte. “Já é o segundo ano que a gente participa do circuito Roda D’ Água em Cariacica – ES, e esse campeonato teve muito apoio dos governos, um evento muito grande que contou com quase dez estados, e quase 70 pilotos, então estamos sendo convidados para participar de grandes eventos.

ETAPA NACIONAL EM CARATINGA

Gilberto explica que foi criada a Fecam (Federação Mineira de Carrinho de Rolimã), que fica em Belo Horizonte, que colocou Caratinga no circuito nacional.

Para trazer o evento para Caratinga, Gilberto pede o apoio de autoridades políticas e empresários. “É um esporte de muita adrenalina, é muito legal, então queremos trazer esse circuito nacional para Caratinga. Durante o ano terão várias etapas, no final será escolhido o melhor piloto de todo o circuito. Caratinga entrará nesse circuito e precisamos do apoio”.

Para ajudar com o projeto, basta entrar em contato com “Maluco”, através do telefone (33) 99966-9591.