Copasa investe em nova captação superficial complementar no rio Preto

CARATINGA – Para aumentar a disponibilidade de água tratada em Caratinga, a Copasa investiu R$ 5,12 milhões na nova captação superficial complementar no rio Preto. “Com essa ação, a Companhia consegue manter a capacidade máxima de produção de água na cidade, mesmo com a eventual diminuição da vazão do Córrego do Lage no período de estiagem, garantindo a normalidade do abastecimento em Caratinga”, informa a Copasa.

A nova captação de água contemplou a construção de barragem de nível em concreto armado, estação elevatória de água bruta e 7500 metros de adutora de água bruta, que levarão a água do Rio Preto, localizado na zona rural do município de Piedade de Caratinga, até o canal de captação da Copasa, no córrego do Lage.

Escassez hídrica

Várias regiões do estado de Minas Gerais, como Caratinga, foram impactadas pela escassez hídrica durante os anos de 2015, 2016 e 2017. Na época, o córrego do Lage, manancial que abastece Caratinga, teve o seu volume reduzido, comprometendo o abastecimento, sendo necessária a implementação de manobras operacionais e rodízio de fornecimento de água para atender a população caratinguense.

Uso racional da água

Mesmo com as obras para aumentar a oferta de água em Caratinga, a Copasa recomenda aos moradores que mantenham o uso racional e reforça que usar a água com responsabilidade é garantir o acesso à todos.