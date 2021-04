Caratinga e região permanecem na Onda Roxa

Medidas excluem toque de recolher, mas passam a proibir a retirada em balcão em todo o comércio não essencial, das 20h às 5h

DA REDAÇÃO- Com exceção da macrorregião Triângulo do Sul e as microrregiões de São Gotardo, Montes Claros/Bocaiúva e Taiobeiras, todas as regiões do estado devem seguir, por mais uma semana, as medidas decretadas pela Onda Roxa.

A decisão foi tomada nesta quarta-feira (7) pelo Comitê Extraordinário Covid-19, grupo que se reúne semanalmente para avaliar a situação da pandemia no estado. Ainda durante o encontro virtual, o Comitê – que conta com integrantes da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do Ministério Público, da Associação Mineira dos Municípios e da Defensoria, entre outros órgãos – optou por alterar a norma que restringe a circulação de pessoas das 20h às 5h e proíbe reuniões familiares durante a onda roxa do plano Minas Consciente, decretando o fim das duas medidas.

A suspensão atende a um acordo judicial feito pelo Governo de Minas na última segunda-feira (5), após o deputado estadual Bruno Engler questionar a constitucionalidade das medidas. Apesar do fim da proibição, Estado desaconselha qualquer tipo de aglomeração ou trânsito desnecessário durante a pandemia.

Índices

Para definir o avanço de uma macrorregião para um nível mais flexível do Minas Consciente ou a adoção de medidas mais restritivas, o Comitê Extraordinário Covid-19 se baseia em um sistema de pontuação da localidade, elaborado com base nos dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Considerando indicadores como taxa de incidência, positividade, ocupação de leitos e grau de risco, a macrorregião atinge uma pontuação de 0 a 32, sendo: até 12 pontos: onda verde; entre 13 e 19 pontos: onda amarela; 20 pontos ou mais: onda vermelha; avaliação excepcional: onda roxa (criada para restabelecer a capacidade assistencial). A macrorregião Vale do Aço, da qual Caratinga faz parte obteve 30 pontos.

Mudanças

Para compensar o fim da restrição de circulação de pessoas e da proibição de reuniões familiares, a norma que prevê medidas mais rígidas durante a onda roxa passa a proibir a retirada em balcão em todo o comércio não essencial, das 20h às 5h. Assim, estabelecimentos como bares e restaurantes só poderão funcionar em formato de delivery neste horário.

Supermercados e padarias, por outro lado, terão o horário de funcionamento ampliado até as 22h, para reduzir a circulação de pessoas no pico.