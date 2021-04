Começa imunização de profissionais das forças de segurança

Secretaria de saúde também dará continuidade à vacinação de idosos de 65 a 67 anos

CARATINGA- Nesta quinta-feira (8), o município de Caratinga disponibilizará 750 doses da vacina contra o novo Coronavírus para dar sequência à imunização dos idosos de 65 a 67 anos.

De acordo com Erick Gonçalves, secretário municipal de saúde, o quantitativo disponibilizado tem por objetivo atingir 65% do público-alvo, e na próxima semana, com a disponibilização de novas doses por parte do Ministério da Saúde, a imunização dos idosos irá continuar.

A vacinação será realizada a partir das 8h. Os idosos devem comparecer às Unidades Básicas de Saúde mais próximas de suas respectivas residências para receberem a vacina. Já aqueles que moram em área descoberta por PSF, devem ir até a Unidade V.

Os idosos dessa faixa etária que estão acamados serão vacinados pelas equipes volantes. Para isso, devem fazer contato com o posto de saúde mais próximo para realizar o cadastro. Já aqueles que moram em áreas descobertas, podem fazer o contato através dos telefones (33) 3329-8121 ou (33) 98897-2007.

Importante ressaltar que é essencial a apresentação do documento de identidade, cartão de vacina e comprovante de residência.

A partir de hoje acontecerá, também, o início da vacinação dos profissionais das forças de segurança do município. Representantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Sistema prisional, e Polícia Rodoviária Federal participaram de uma reunião com o secretário Municipal de Saúde na tarde desta terça-feira (6), onde foi falado sobre a estratégia de vacinação e assuntos relacionados às ações de prevenção da Covid-19 no município de Caratinga.

A vacinação das Forças de Segurança será ordenada por critérios de prioridade, visando contemplar os profissionais mais expostos à covid-19. Serão vacinados: os trabalhadores envolvidos no atendimento e/ou transporte de pacientes, trabalhadores envolvidos em resgates e atendimento pré-hospitalar, trabalhadores envolvidos diretamente nas ações de vacinação contra a covid-19, trabalhadores envolvidos nas ações de vigilância das medidas de distanciamento social, com contato direto e constante com o público independente da categoria.