Iniciativa leva palavras de alento para pacientes internados e profissionais da saúde do Casu – Hospital Irmã Denise

CARATINGA – O projeto “Cartas de Esperança – O alento entre linhas” está levando mensagens positivas e tornando a estadia dos pacientes internados e a rotina dos profissionais de saúde do Casu – Hospital Irmã Denise mais leve e humanizada. O projeto foi idealizado por alunos dos cursos de Medicina e Psicologia do Centro Universitário de Caratinga (Unec) e é executado em parceria com a equipe de psicologia da unidade. Com o objetivo de levar palavras de alento, força e incentivo aos pacientes e profissionais da saúde que estão na linha de frente.

Sem poder receber visitas e com contato familiar limitado devido à alta transmissibilidade do novo coronavírus, os pacientes internados para tratamento da covid-19 passam por momentos muito difíceis durante a internação. O projeto “Cartas de Esperança – O alento entre linhas” tem o objetivo de amenizar essa realidade, como explica Maria Carolina, aluna do 5º período de medicina e uma das idealizadoras do projeto. “É um projeto baseado na empatia, criado para levar palavras de alento para pacientes hospitalizados. Nós criamos essa ponte entre os pacientes e pessoas que querem doar um pouco de tempo escrevendo as cartas de esperança”.

A aluna reforça ainda, a importância da participação da população no projeto, uma vez que para que ele tenha êxito são necessárias as mensagens de alento. “Nós precisamos da participação de todos, pois é por meio dessa participação que nós vamos conseguir transmitir esperança e motivação para os pacientes hospitalizados e também para os profissionais da linha de frente. É um pequeno gesto de carinho, mas que faz toda a diferença na vida das pessoas que lutam pela vida!”.

Para o coordenador do curso de Medicina do Unec, Diogo Pena, o projeto de extensão representa valores passados em sala de aula. “É muito gratificante acompanhar essa iniciativa, pois coloca em prática tudo aqui que nós preconizamos no exercício da medicina, o amor ao próximo, a humanização e a empatia são muito importantes no dia a dia de uma profissional da saúde. E é muito importante observar iniciativas como essa partindo de estudantes de medicina, porque são valores que são passados durante a formação profissional, que aliados a prática e a ciência levam a um atendimento de excelência”.

COMO PARTICIPAR?

Devido às restrições impostas pela Onda Roxa os pontos de coletas físicos, no momento, não estão atuando. Mas aqueles que quiserem enviar palavras de esperança e participar do projeto podem enviar cartas para o e-mail: cartasdeesperancactga@gmail.com ou fazer contato com os idealizadores do projeto pelo instagram @cartasdeesperancactga.