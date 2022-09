Caratinga e Bom Jesus do Galho se preparam para jubileus

CARATINGA- Os municípios de Caratinga e Bom Jesus do Galho se preparam para as tradicionais edições do Jubileu do Senhor Bom Jesus, que acontecerão nos dias 7 a 14 de setembro.

Bom Jesus do Galho está em sua 103ª edição do evento, que acontece na Paróquia do Senhor Bom Jesus, situada à Praça Padre Dionísio Homem de Faria, 6, centro. Já Caratinga realiza o 35° Jubileu no Santuário Senhor Bom Jesus situado à Praça Marta Carli, bairro Santa Cruz.

BOM JESUS DO GALHO

Padre Dione Leandro destaca a importância do evento para o município. “É um jubileu tradicional na nossa região, o segundo jubileu da diocese de Caratinga, o primeiro é o da cidade de Manhumirim. Nos organizamos como paróquia justamente para acolher os romeiros e devotos do Senhor Bom Jesus nesse momento tão importante na vida do nosso Santuário, de nossa comunidade paroquial. É uma tradição que já vai se estendendo ao longo dos anos e temos a alegria de agradecer a Deus por todas as bênçãos que o Senhor Bom Jesus emana para cada um de nós”.

A programação contará com celebração de missa todos os dias, das 7h às 15h e às 19h. Padre Dione destaca outros pontos da programação. “Alguns outros dias da semana teremos uma programação um pouco mais extensa como, por exemplo, no sábado, no domingo e também no dia 14, quando encerraremos nosso jubileu com a benção tradicional às 15h. Iniciamos na quarta-feira, 7 de setembro, às 16h nosso jubileu com uma carreata e uma missa presidida, às 18h, pelo nosso bispo Emanuel Messias de Oliveira”.

Além das celebrações, o evento atrai fiéis que também visitam o Cristo Paz e prestigiam ainda comerciantes locais, como explica o padre. “Nosso jubileu atrai muitas pessoas de toda a região e sem sombra de dúvidas esse turismo religioso que é atraído para nossa cidade colabora muito para que o comércio da nossa cidade seja fortalecido. O fortalecimento do comércio vai nos ajudar na promoção das pessoas, criação de empregos. É um evento que não é apenas religioso, mas, também social, porque de alguma forma ajuda nossa comunidade de fé a se reestruturar financeiramente, para que possa ao longo dos seus dias conseguir o seu sustento e de sua família. Também aqueles comerciantes que nos visitam, porque é tradicional no jubileu nós termos as barraquinhas que vão nos ajudando ao longo dos dias de jubileu a servir também as pessoas que visitam nosso Santuário”.

Na manhã desta segunda-feira (5), várias frentes de trabalho atuavam na igreja e outros pontos da cidade, para garantir a organização e a limpeza. Padre Dione explica que o evento envolve muitas pessoas. “Muito interessante essa participação da comunidade, para se ter uma ideia, temos atualmente 21 comunidades que estão reunidas aqui no dia de hoje (ontem) na preparação do nosso jubileu. Estão trabalhando para que tudo fique em ordem para realizarmos bem este evento. Também durante o jubileu, nossas comunidades nos ajudam com mão de obra voluntária, seja na manutenção do Santuário, na acolhida dos romeiros, em tudo aquilo que precisamos realizar aqui enquanto Paróquia”.

Desde a pandemia, esta é a primeira vez que a comunidade se reúne de forma ampla no Jubileu. “Nos alegramos muito. Nos dois últimos anos celebramos nosso jubileu de forma restrita, somente com nossa comunidade paroquial. Esse ano abrimos nosso jubileu para as diversas caravanas que tradicionalmente visitam nosso Santuário. Estamos com expectativa muito grande de atrair essas caravanas. Gostaria de destacar três caravanas importantes da nossa diocese de Caratinga que vêm em romaria para nosso jubileu esse ano, que é da Sociedade São Vicente de Paulo, no sábado, às 15h e no domingo, teremos às 9h, a romaria da Família ECC e da Família PLC. Para nós é uma satisfação muito grande ter esse retorno, uma vez que nós todos estamos ansiosos para celebrarmos essa grande festa. Deixo o convite para vir rezar conosco em nosso jubileu. Será uma alegria muito grande receber você e sua família aqui no nosso Santuário”.